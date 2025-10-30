快訊

澎湖馬公市2公有市場豬肉攤位租金減免1個月

中央社／ 澎湖縣30日電

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運15天，對豬肉產業造成衝擊，澎湖馬公市長黃健忠昨晚宣布馬公北辰及文澳公有市場販售豬肉及豬肉加工製品攤位租金減免1個月。

中央宣布全國豬隻禁宰、禁運15天，至11月6日止，外島的澎湖縣同步配合，澎湖的馬公北辰與文澳2個公有零售市場，除了還有少數的冷凍豬肉銷售外，大多數豬肉攤位都是休市，顯得冷清；市區部分販售肉圓等商家，由於無肉可買，也都同樣休息15天。

馬公市長黃健忠表示，防疫工作必須嚴格把關，但民眾日常需求與攤商的生計同樣重要，豬肉攤商不該在這場防疫戰中孤軍奮戰，市公所決定，馬公北辰及文澳2個公有市場販售豬肉及豬肉加工製品攤商，攤位租金減免1個月，共同度過這段營運低潮，維持市場穩定與市民安心。

馬公市公所市場管理所統計，馬公北辰及文澳2個公有市場，目前登記並有實際販售豬肉及豬肉加工製品攤商有40攤，每個月的攤位租金約新台幣1800元，均可直接受惠，協助攤商減輕壓力。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

非洲豬瘟延燒 藍批廚餘蒸煮場延宕 邊境管制失能

非洲豬瘟疫情昨在立法院上演究責攻防戰，立委王育敏昨質詢時指出，二○二六年廚餘共同蒸煮場目標要在五縣市設置，且每天總廚餘處理量能高達二六○○噸，但目前僅有苗栗一家在營運，要求農業部三個月內提出進度落後的

澎湖馬公市2公有市場豬肉攤位租金減免1個月

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運15天，對豬肉產業造成衝擊，澎湖馬公市長黃健忠昨晚宣布馬公北辰及...

非洲豬瘟衝擊...台糖冷凍豬肉熱銷 嘉義直營蜜鄰超市五花肉搶手

國內首例非洲豬瘟確診案例震撼畜牧業，肉品市場延長禁運、禁宰，民眾憂心豬肉供應吃緊。為穩定市場供應，經濟部指示國營台糖公司...

直播／說明非洲豬瘟防疫進展 陳駿季下午3時30分主持記者會

台中梧棲1處養豬場爆發非洲豬瘟，不只豬肉零售攤商停業，也衝擊小吃業，基隆廟口夜市有攤商苦無貨源已暫停營業。非洲豬瘟中央災...

涉偽造文書？豬瘟死豬化製三聯單「數據有落差」 中檢赴台中環保局調紀錄

台中爆發非洲豬瘟疫情，有關死亡豬隻送化製的三聯單，疑遭塗改致三聯單的甲聯、丙聯數據有落差，涉嫌偽造文書。台中地檢署對此高...

冷眼集／防疫破口在國門 也在廚餘桶

台灣成為「亞洲唯一三大豬病非疫區」沒多久，就被台中一處養豬場的非洲豬瘟案例破功。追查發現，廚餘養豬監管漏洞百出，邊境防疫...

