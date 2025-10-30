聽新聞
澎湖馬公市2公有市場豬肉攤位租金減免1個月
台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運15天，對豬肉產業造成衝擊，澎湖馬公市長黃健忠昨晚宣布馬公北辰及文澳公有市場販售豬肉及豬肉加工製品攤位租金減免1個月。
中央宣布全國豬隻禁宰、禁運15天，至11月6日止，外島的澎湖縣同步配合，澎湖的馬公北辰與文澳2個公有零售市場，除了還有少數的冷凍豬肉銷售外，大多數豬肉攤位都是休市，顯得冷清；市區部分販售肉圓等商家，由於無肉可買，也都同樣休息15天。
馬公市長黃健忠表示，防疫工作必須嚴格把關，但民眾日常需求與攤商的生計同樣重要，豬肉攤商不該在這場防疫戰中孤軍奮戰，市公所決定，馬公北辰及文澳2個公有市場販售豬肉及豬肉加工製品攤商，攤位租金減免1個月，共同度過這段營運低潮，維持市場穩定與市民安心。
馬公市公所市場管理所統計，馬公北辰及文澳2個公有市場，目前登記並有實際販售豬肉及豬肉加工製品攤商有40攤，每個月的攤位租金約新台幣1800元，均可直接受惠，協助攤商減輕壓力。
