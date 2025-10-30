非洲豬瘟衝擊...台糖冷凍豬肉熱銷 嘉義直營蜜鄰超市五花肉搶手

國內首例非洲豬瘟確診案例震撼畜牧業，肉品市場延長禁運、禁宰，民眾憂心豬肉供應吃緊。為穩定市場供應，經濟部指示國營台糖公司釋出冷凍豬肉，台糖直營蜜鄰超市湧現搶購潮，嘉義縣市2家超市民眾常食用的五花肉、排骨上架熱銷，店家趕忙補貨。

嘉義市蜜鄰超市員工表示，最近民眾明顯增加採買冷凍肉品，尤其五花肉、排骨等民生料理必備部位最搶手。雖然貨架一度清空，但庫存隨即補上，「民眾不用擔心，台糖豬肉不會缺貨。」台糖品牌「安心豚」系列冷凍豬肉以品質穩定、檢驗嚴格著稱。

經濟部指出，全台目前台糖冷凍豬肉存量約362噸，20家蜜靈超市均有供應，價格維持平穩、不漲價。除直營門市外，各大超市也能買到火鍋肉片等產品，供應量足以滿足市場需求。嘉縣市各有1家台糖蜜鄰直營門市，縣內還有4處台糖養豬場，包括鹿草、岸內、東石鰲鼓及南靖。其中岸內場已達成廢水全回收、零排放」環保目標；鹿草場進行現代化改建，將比照屏東東海豐模式，打造智慧環保養豬場。

雖然台糖豬場先前也面臨天災重創，7月28日豪雨，東石鰲鼓濕地養豬場因地勢低窪、排水不良，導致場區積水高達6、7公分，超過萬頭豬隻不幸溺斃。但災後，台糖董事長特地前往嘉義縣家畜所後方的「獸魂碑」祭拜，祈求人畜平安。