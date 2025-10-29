政院查非洲豬瘟疏失 盧秀燕：絕不寬貸

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，由於死豬數、獸醫師診斷訊息多變，還有豬農稱九月早有豬隻流鼻血，台中市副市長鄭照新昨說，十月十日前未有豬隻大量異常死亡，但化製場三聯單疑塗改，已送檢調偵辦。針對閣揆卓榮泰強調追查行政疏失，市長盧秀燕說，賞罰有分，若有疏失，絕不寬貸。

台中市非洲豬瘟最新疫調，死亡豬隻從一一七頭下修為七十八頭，到場的動保處獸醫師增加一人，引發關注。民進黨台中市議會黨團昨開記者會，批評盧秀燕市府「只會做民調，不會做疫調」，要求盧公開道歉，農業局、環保局長下台。

民進黨團總召王立任說，盧市府的疫調一變再變，一開始說是中央化製場資訊，後來才知是養豬協會；獸醫師部分也完全沒掌握，連死豬數量都可以「校正回歸」，公信力與專業力蕩然無存，這是官僚殺豬。

鄭照新說，一開始的死亡豬隻一一七頭數字來自豬農口述，後來與化製場三聯單查核後有數字落差，相關情況已送到檢調，由司法機關判斷豬農是記錯還是惡意；至於疫調報告，市府前天已將最新報告送交中央，共五九五頁，非常詳細，中央看完後會開專家會議，再給市府具體指導修正。

台中市農業局長張敬昌說，案例場的豬隻數量包含送化製場的斃死豬七十八頭，十月十三日送到市場卅頭，其中兩頭豬中途死亡，最後是廿一日晚上預防性撲殺的一九五頭，加總是三○三頭；市府手上沒有化製場三聯單，必須調出三聯單，再從系統交叉對比才能確認死亡數量。

防檢署組長林志憲前天指中市府初步疫調報告顯示，梧棲場部分天數三聯單的甲聯與丙聯數字不一，已請市府盡速釐清。鄭照新說，疑似發現有三聯單塗改，十月廿六日已送檢調調查，如有偽照文書一定會追究責任。

另，有豬農稱早在九月發現豬隻流鼻血，疫情是否早就發生？鄭照新說，第二輪疫調不僅回溯潛伏期十五天，也將中央示警值的案場死亡豬隻百分之三「加嚴」到百分之二檢視，比對九月一日至十月十日並無豬隻大量異常死亡。

行政院長卓榮泰強調要「追查行政作業缺失」，盧秀燕昨說，中市府已同步行政調查，秉持「查到哪、講到哪、辦到哪」，如同仁在案件中有疏失，絕不包庇寬貸，但多數同仁日以繼夜防疫，這些人也要獎勵，賞罰有分。