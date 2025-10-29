聽新聞
冷眼集／防疫破口在國門 也在廚餘桶

聯合報／ 本報記者甘芝萁

台灣成為「亞洲唯一三大豬病非疫區」沒多久，就被台中一處養豬場的非洲豬瘟案例破功。追查發現，廚餘養豬監管漏洞百出，邊境防疫上繼續讓旅客拿全球獨有的「豬卡」，台灣防疫體系根本問題在該嚴的地方不嚴，該簡化的地方卻拚命做表面工夫。

當年在行政院前院長蘇貞昌一怒之下，台灣邊境開啟全球獨有的入境「豬卡」政策，只要自非豬瘟疫區入境，就要領取卡片、再放回卡片，免接受檢疫，其餘則要求受檢，政府宣稱此舉能有效分流旅客並防堵病毒入侵，實際執行卻流於形式。

這套制度忽略旅客轉機與來源多重的實務面，不但難以真正降低病毒入境風險，也與國際民用航空公約附件九所強調的「以風險為基礎、科學且便利的通關原則」背道而馳。更荒謬的是，若旅客拒絕配合檢疫，現行規範也缺乏足夠公權力介入。

每次豬瘟疫情爆發，政府就祭出「暫時禁廚餘養豬」，等風頭一過又重新開放。多數國家早已淘汰廚餘養豬，因為廚餘來源複雜，蒸煮溫度與時間難以管控。調查也顯示，仍在使用廚餘的業者，申報紀錄零落不全，顯示管理漏洞極大，台灣防疫破口不僅在國門，也在廚餘桶。

邊境防疫資源被浪費在發卡、收卡、檢查這類低效率流程上，造成機場動線壅塞，破壞國門形象。旅客看到的不是效率與信任，而是一場冗長、繁瑣又缺乏科學依據的「防疫秀」。政策不像是在管控風險，而是讓旅客「看起來有在做事」，這種錯位的防疫邏輯，廚餘養豬繼續被默許為防疫灰區，非洲豬瘟將永遠是不定時炸彈，隨時會引爆。

涉偽造文書？豬瘟死豬化製三聯單「數據有落差」 中檢赴台中環保局調紀錄

台中爆發非洲豬瘟疫情，有關死亡豬隻送化製的三聯單，疑遭塗改致三聯單的甲聯、丙聯數據有落差，涉嫌偽造文書。台中地檢署對此高...

非洲豬瘟延燒 藍批廚餘蒸煮場延宕 邊境管制失能

非洲豬瘟疫情昨在立法院上演究責攻防戰，立委王育敏昨質詢時指出，二○二六年廚餘共同蒸煮場目標要在五縣市設置，且每天總廚餘處理量能高達二六○○噸，但目前僅有苗栗一家在營運，要求農業部三個月內提出進度落後的

賴清德：防疫不能有僥倖心理

身兼黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，第一線執行單位對非洲豬瘟防疫不容掉以輕心，也不能有僥倖心理。這番話被質疑意指...

非洲豬瘟延燒 紀姓獸醫：情義已盡 明年不簽特約

台中市梧棲區養豬疫情案例場紀姓特約獸醫昨在臉書發長文感嘆，多年來認真做好第一線獸醫人員的本分，經此事件「情義已盡」，明年...

政院查非洲豬瘟疏失 盧秀燕：絕不寬貸

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，由於死豬數、獸醫師診斷訊息多變，還有豬農稱九月早有豬隻流鼻血，台中市副市長鄭照新昨說，十月十...

