涉偽造文書？豬瘟死豬化製三聯單「數據有落差」 中檢赴台中環保局調紀錄

台中爆發非洲豬瘟疫情，有關死亡豬隻送化製的三聯單，疑遭塗改致三聯單的甲聯、丙聯數據有落差，涉嫌偽造文書。台中地檢署對此高度重視，已指派主任檢察官張聖傳赴台中市環保局調養豬稽查紀錄，中市府28日函送部分也分案偵查中。

中檢說，非洲豬瘟中央災害應變中心28日指出，案涉台中市梧棲養豬場的疫情調查報告中，該場數日間運送病死豬隻至化製場所時，所填載的化製三聯單甲聯、丙聯記載的病死豬數量不符，疑涉偽造文書。

中檢表示，對此高度重視，第一時間指派張聖傳與中檢重案支援中心檢察事務官前往環保局，調取養豬場相關稽查紀錄，了解環保局對養豬場蒸煮廚餘作業的查核情形。

中檢也表示，今依台中市府114年10月28日府授農動豬字第1140333805號公文，另行分案偵辦，以迅速查明有無違反動物傳染病防治條例或相關違法情事。