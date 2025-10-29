快訊

涉偽造文書？豬瘟死豬化製三聯單「數據有落差」 中檢赴台中環保局調紀錄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟。圖／報系資料照
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟。圖／報系資料照

台中爆發非洲豬瘟疫情，有關死亡豬隻送化製的三聯單，疑遭塗改致三聯單的甲聯、丙聯數據有落差，涉嫌偽造文書。台中地檢署對此高度重視，已指派主任檢察官張聖傳赴台中市環保局調養豬稽查紀錄，中市府28日函送部分也分案偵查中。

中檢說，非洲豬瘟中央災害應變中心28日指出，案涉台中市梧棲養豬場的疫情調查報告中，該場數日間運送病死豬隻至化製場所時，所填載的化製三聯單甲聯、丙聯記載的病死豬數量不符，疑涉偽造文書。

中檢表示，對此高度重視，第一時間指派張聖傳與中檢重案支援中心檢察事務官前往環保局，調取養豬場相關稽查紀錄，了解環保局對養豬場蒸煮廚餘作業的查核情形。

中檢也表示，今依台中市府114年10月28日府授農動豬字第1140333805號公文，另行分案偵辦，以迅速查明有無違反動物傳染病防治條例或相關違法情事。

非洲豬瘟 廚餘 養豬場 台中市 環保局

相關新聞

台中爆發非洲豬瘟疫情，有關死亡豬隻送化製的三聯單，疑遭塗改致三聯單的甲聯、丙聯數據有落差，涉嫌偽造文書。台中地檢署對此高...

化製三聯單疑塗改憂私宰流入市面 中市稽查均合規

中市養豬場爆非洲豬瘟，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，憂恐有染疫豬隻流入私宰市場，中市府除送檢調偵辦，也啟動食安稽查，查...

台中梧棲養豬場爆非洲豬瘟 WOAH曝恢復無疫條件

世界動物衛生組織（WOAH）收到台灣本月25日確認台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟（ASF）病例通報，並表示，可在最後一處感染...

防堵非洲豬瘟 竹市轄內養豬場稽查完成率達100%

因應中央宣布禁止廚餘飼養豬隻政策，新竹市政府積極防範非洲豬瘟疫情擴散，第一時間啟動應變作業，完善廚餘清運與處理規畫。市府...

陳駿季：防疫期間可疑肉品應銷毀 再檢驗無意義

新北封存來自染疫案場肉品80公斤。新北市長侯友宜今天表示，希望中央協助檢驗，但尚未獲回覆。農業部長陳駿季說，防疫期間肉品...

防疫也要顧民生經濟！屏東縣府：公有市場減免1個月租金

屏東縣長周春米今到議會施政報告，屏東縣議員李世斌肯定縣府在非洲豬瘟防疫的努力，但也提醒應正視禁宰禁運措施對民生經濟的衝擊...

