化製三聯單疑塗改憂私宰流入市面 中市稽查均合規

中市養豬場爆非洲豬瘟，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，憂恐有染疫豬隻流入私宰市場，中市府除送檢調偵辦，也啟動食安稽查，查核521件均合規，加強市場端源頭管理。

台中市梧棲區養豬場爆非洲豬瘟，中市府在第二輪疫調中發現，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改造成數字落差；副市長鄭照新今天在記者會上表示，26日與28日已將相關證據，送檢調調查釐清。

斃死豬透過化製車送到化製廠，化製三聯單甲聯給化製廠、乙聯交地方防疫單位、丙聯由豬農留存，化製廠甲聯與丙聯數字不同，憂心是否有染疫豬隻流入私宰市場，釀食安危機。

對此，台中市農業局透過文字稿表示，市府藉由訪查案主及關係人、調閱三聯單與化製系統勾稽比對，逐一釐清疫情發生時序與真實狀況，並已將相關事證函送檢調查察，若有相關人士涉及隱匿疫情或防礙疫調，檢調將依法偵辦。

對於死豬是否流入市面，台中市食安處表示，已針對超市、傳統市場、食品加工廠及餐飲業等查核產品來源與標示，截至昨日共查核521件，結果均符合規定，確認市售無疑慮肉品流通；除邊境檢疫外，市府也加強市場端源頭管理，確保豬肉具合法進貨證明。

此外，有關案例場清消，農業局指出，目前案例場已關閉並嚴格執行人車移動管制，28日加強清潔消毒並出動火焰槍清消，確保周邊安全無虞，最後由防檢署檢查確認環境安全。