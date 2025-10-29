快訊

慶州或釜山 川習會地點鬧雙胞？陸駐美大使館推文有玄機

談台灣問題？川習會30日上午10時登場 兩大元首核心議題曝光

化製三聯單疑塗改憂私宰流入市面 中市稽查均合規

中央社／ 台中29日電
台中市農業局長張敬昌（左二）表示，78頭豬隻死亡是化製場三聯單數據，117或116頭是豬農的口述，與實際狀況有記憶誤差。聯合報記者陳敬丰／攝影
台中市農業局長張敬昌（左二）表示，78頭豬隻死亡是化製場三聯單數據，117或116頭是豬農的口述，與實際狀況有記憶誤差。聯合報記者陳敬丰／攝影

中市養豬場非洲豬瘟，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，憂恐有染疫豬隻流入私宰市場，中市府除送檢調偵辦，也啟動食安稽查，查核521件均合規，加強市場端源頭管理。

台中市梧棲區養豬場爆非洲豬瘟，中市府在第二輪疫調中發現，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改造成數字落差；副市長鄭照新今天在記者會上表示，26日與28日已將相關證據，送檢調調查釐清。

斃死豬透過化製車送到化製廠，化製三聯單甲聯給化製廠、乙聯交地方防疫單位、丙聯由豬農留存，化製廠甲聯與丙聯數字不同，憂心是否有染疫豬隻流入私宰市場，釀食安危機。

對此，台中市農業局透過文字稿表示，市府藉由訪查案主及關係人、調閱三聯單與化製系統勾稽比對，逐一釐清疫情發生時序與真實狀況，並已將相關事證函送檢調查察，若有相關人士涉及隱匿疫情或防礙疫調，檢調將依法偵辦。

對於死豬是否流入市面，台中市食安處表示，已針對超市、傳統市場、食品加工廠及餐飲業等查核產品來源與標示，截至昨日共查核521件，結果均符合規定，確認市售無疑慮肉品流通；除邊境檢疫外，市府也加強市場端源頭管理，確保豬肉具合法進貨證明。

此外，有關案例場清消，農業局指出，目前案例場已關閉並嚴格執行人車移動管制，28日加強清潔消毒並出動火焰槍清消，確保周邊安全無虞，最後由防檢署檢查確認環境安全。

非洲豬瘟 台中市 檢調 養豬場

延伸閱讀

防堵非洲豬瘟 竹市轄內養豬場稽查完成率達100%

豬隻禁宰禁運 基隆廟口有攤商張貼休息公告

卓榮泰批台中疫調重大缺失 「中央將完成地方無法完成的工作」

不滿疫調一變再變…台中民進黨團質疑「說詞反覆」 市府：已提交近600頁報告

相關新聞

涉偽造文書？豬瘟死豬化製三聯單「數據有落差」 中檢赴台中環保局調紀錄

台中爆發非洲豬瘟疫情，有關死亡豬隻送化製的三聯單，疑遭塗改致三聯單的甲聯、丙聯數據有落差，涉嫌偽造文書。台中地檢署對此高...

化製三聯單疑塗改憂私宰流入市面 中市稽查均合規

中市養豬場爆非洲豬瘟，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，憂恐有染疫豬隻流入私宰市場，中市府除送檢調偵辦，也啟動食安稽查，查...

台中梧棲養豬場爆非洲豬瘟 WOAH曝恢復無疫條件

世界動物衛生組織（WOAH）收到台灣本月25日確認台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟（ASF）病例通報，並表示，可在最後一處感染...

防堵非洲豬瘟 竹市轄內養豬場稽查完成率達100%

因應中央宣布禁止廚餘飼養豬隻政策，新竹市政府積極防範非洲豬瘟疫情擴散，第一時間啟動應變作業，完善廚餘清運與處理規畫。市府...

陳駿季：防疫期間可疑肉品應銷毀 再檢驗無意義

新北封存來自染疫案場肉品80公斤。新北市長侯友宜今天表示，希望中央協助檢驗，但尚未獲回覆。農業部長陳駿季說，防疫期間肉品...

防疫也要顧民生經濟！屏東縣府：公有市場減免1個月租金

屏東縣長周春米今到議會施政報告，屏東縣議員李世斌肯定縣府在非洲豬瘟防疫的努力，但也提醒應正視禁宰禁運措施對民生經濟的衝擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。