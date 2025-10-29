台中梧棲養豬場爆非洲豬瘟 WOAH曝恢復無疫條件

快訊

中央社／ 巴黎29日專電
台中市梧棲區1家養豬場死亡豬隻檢出非洲豬瘟；圖為現場消毒作業。聯合報系資料照
世界動物衛生組織（WOAH）收到台灣本月25日確認台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟（ASF）病例通報，並表示，可在最後一處感染場所消毒至少3個月後宣告無疫情，但須滿足撲殺和一些監測條件。

根據登錄資料，事件開始日期為10月21日，狀態為「進行中」（on-going），涉及301頭豬，病例數109頭，死亡106頭，撲殺195頭。感染來源目前不明，防疫措施已自21日起全面實施。

WOAH經世界貿易組織（WTO）授權正式認定各國「無疫區」狀態，可作為貿易參考。此一程序屬自願，目前適用於6種疾病，包括口蹄疫、牛海綿狀腦病（BSE，俗稱狂牛症）、傳統豬瘟（CSF）等。

非洲豬瘟不屬於上述疾病之一，但WOAH表示，成員國可按照標準作業程序宣告無疫；自行宣告無疫的國家若通報出現病例，其無疫地位會中止；WOAH收到疫情確認通知後，就從每小時更新的專屬網站上移除其無疫情的宣告。

WOAH以電郵回覆中央社記者詢問時提到，「一個國家或地區要恢復非洲豬瘟無疫區地位，可在最後一處感染場所消毒至少3個月後自行宣告沒有非洲豬瘟」。

但此一做法的前提是要在實施撲殺政策後引入測試豬隻，也就是將未染疫的豬放入清洗過的養豬場，嚴密監控是否出現感染跡象，為期兩個月；此外須按照「陸生動物衛生法典」（Terrestrial Animal HealthCode）規定來監測，檢測結果須為陰性。

WOAH表示，針對非洲豬瘟，並無一體適用的建議檢測和監控頻率，「我們的標準是要求採取基於風險的監控，在疫情爆發地點、周圍和流行病學上相關的養殖場加強臨床檢驗和實驗室檢測，然後隨著當地狀況演變而調整」。

WOAH指出，一旦通報病例，無論來源是外來感染豬隻或豬肉製品，都視為通報國家或地區存在疫情。

有關使用廚餘餵豬的做法，WOAH表示，依據「陸生動物衛生法典」，任何用於餵豬的廚餘都應採下列方法之一來處理，好讓非洲豬瘟病毒失去活性。

這些方法包括將廚餘在至少攝氏90度下保持至少60分鐘，並持續攪拌；或在3巴（bar）的絕對壓力下，將廚餘在至少攝氏121度下保持至少10分鐘；或以證實可消除病毒活性的等效方式來處理。

WOAH鼓勵所有成員即時通報非洲豬瘟疫情，分享相關流行病學資訊，以減少全球疫病傳播，因為「非洲豬瘟仍是全球性威脅」。

