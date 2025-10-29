防堵非洲豬瘟 竹市轄內養豬場稽查完成率達100%

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市府稍早指出，已於昨日完成轄內廚餘再利用養豬場全面稽查，確認蒸煮設備運作及豬隻飼養的狀況，均未發現違規使用廚餘的情形。圖／新竹市府提供
因應中央宣布禁止廚餘飼養豬隻政策，新竹市政府積極防範非洲豬瘟疫情擴散，第一時間啟動應變作業，完善廚餘清運與處理規畫。市府稍早指出，已於昨日完成轄內廚餘再利用養豬場全面稽查，確認蒸煮設備運作及豬隻飼養的狀況，均未發現違規使用廚餘的情形。

代理市長邱臣遠表示，國內非洲豬瘟疫情嚴峻，市府全力防堵疫情擴散，除完善廚餘清運機制外，並規畫廚餘緊急去化指定處理地點，確保去化管道順暢。同時，市府也將配合中央稽查與管制政策，強化轄內養豬場查核作業，嚴防廚餘流入飼養環節，守護豬隻健康，維護市民食的安全。

環保局表示，為防範非洲豬瘟疫情及落實養豬場廚餘管理，市府持續配合環境部「地方環保機關加強稽查廚餘再利用檢核養豬場計畫」執行稽查作業。除每月定期派員現場稽查1次，稽查頻率高於環境部規定的每2個月1次外，也要求養豬業者每日將廚餘蒸煮過程之照片與影片上傳至環境部廚餘蒸煮申報系統，確保各項作業均符合法令規範。

環保局說明，為避免轄內養豬場感染風險，防止疫病傳播，自公告禁止廚餘養豬後，即主動邀集竹市養豬業者召開研商會議，說明防疫政策及廚餘清運應變措施，並提醒業者加強環境清潔與消毒作業。另外，環境部於10月27日函發「非洲豬瘟疫情期間應變稽查廚餘再利用養豬場計畫」，環保局隨即展開稽查，並於隔(28)日完成轄內3家養豬場的全面稽查，完成率達100%。

環保局提醒，因應非洲豬瘟疫情，請民眾做好「廚餘減量3步驟：1減2包3瀝乾」，1源頭減量：吃多少煮多少，減少廚餘量；2惜食打包：外食不浪費，打包剛剛好；3瀝乾處理：廚餘請瀝乾，再丟廚餘桶。廚餘不餵豬，防疫不失守，請民眾一起愛物惜食，用行動守護新竹市的健康與安全。

非洲豬瘟 廚餘 養豬場

