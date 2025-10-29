快訊

韓美敲定關稅協議！韓輸美半導體關稅比照台灣 對美現金投資2000億

陳駿季：防疫期間可疑肉品應銷毀 再檢驗無意義

中央社／ 台北29日電
非洲豬瘟中央災害應變中心29日下午在農業部防檢署召開記者會，由指揮官、農業部長陳駿季（圖）主持。中央社
非洲豬瘟中央災害應變中心29日下午在農業部防檢署召開記者會，由指揮官、農業部長陳駿季（圖）主持。中央社

新北封存來自染疫案場肉品80公斤。新北市長侯友宜今天表示，希望中央協助檢驗，但尚未獲回覆。農業部長陳駿季說，防疫期間肉品都應銷毀，再檢驗無意義。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第41次會議，下午農業部動植物防疫檢疫署召開記者會，由指揮官農業部長陳駿季主持。

陳駿季說，應變中心在第39次會議就決議，希望所有台中案場出去的豬隻能夠全部銷毀，疫情期間應變中心的決定，地方政府配合。此時再去檢驗肉品是否呈陽性或陰性，已無意義。

陳駿季說，從防疫的角度，不希望防疫期間從台中地區特別是發生非洲豬瘟案場出去的肉品留下來，如果從食安角度看，豬隻從畜牧場要進到拍賣場必須有健康證明，拍賣完後也會有標示，可追溯來源，拿到拍賣證明單才會進入屠宰階段，並有獸醫做健康檢查，若有病變就會銷毀。

非洲豬瘟 陳駿季 食安

延伸閱讀

禁運禁宰豬農無收入 金融支持方案周六前對外說明

禁宰解除肉價崩盤大撈一筆？ 陳駿季：冷凍業者勿趁機哄抬肉價

憂誤食廚餘…台中廚餘掩埋場鄰近野豬族群分布區 陳駿季：有必要將加厚覆土

非洲豬瘟衝擊產業鏈補助 農業部11月1日前公布

相關新聞

廚餘大峽谷消失？卓揆點名台中改焚化 清運業怒了：排長龍被迫加班

全台禁廚餘養豬，台中市原本指定進四處掩埋場，因民代質疑驚見「廚餘大峽谷」，卓揆昨點名台中改進，市府因此開放文山、烏日焚化...

獨／混外縣市廚餘「闖焚化爐」！屏東1畜牧場5年違規15次…遭裁處金額曝

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻混入外縣市廚餘，昨28日強行硬闖管制區倒廚餘，遭環保局人員制止...

防堵非洲豬瘟 竹市轄內養豬場稽查完成率達100%

因應中央宣布禁止廚餘飼養豬隻政策，新竹市政府積極防範非洲豬瘟疫情擴散，第一時間啟動應變作業，完善廚餘清運與處理規畫。市府...

陳駿季：防疫期間可疑肉品應銷毀 再檢驗無意義

新北封存來自染疫案場肉品80公斤。新北市長侯友宜今天表示，希望中央協助檢驗，但尚未獲回覆。農業部長陳駿季說，防疫期間肉品...

防疫也要顧民生經濟！屏東縣府：公有市場減免1個月租金

屏東縣長周春米今到議會施政報告，屏東縣議員李世斌肯定縣府在非洲豬瘟防疫的努力，但也提醒應正視禁宰禁運措施對民生經濟的衝擊...

豬瘟衝擊沒肉賣！基隆廟口夜市小吃攤多家暫停營業 有業者慘停到11月

台中爆發非洲豬瘟，基隆雖然沒有養豬產業，但小吃店、豬肉攤商非常多，停運造成的影響很大，不只豬肉零售攤商停業，基隆廟口夜市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。