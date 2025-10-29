快訊

韓美敲定關稅協議！韓輸美半導體關稅比照台灣 對美現金投資2000億

防疫也要顧民生經濟！屏東縣府：公有市場減免1個月租金

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市的豬肉攤商這幾天都無法開業。記者劉星君／攝影
屏東市的豬肉攤商這幾天都無法開業。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米今到議會施政報告，屏東縣議員李世斌肯定縣府在非洲豬瘟防疫的努力，但也提醒應正視禁宰禁運措施對民生經濟的衝擊，尤其是豬肉中下游產業。屏東縣政府城鄉發展處今傍晚宣布，協助屏東西市場與各鄉鎮市公所公有零售市場販售豬肉與豬肉加工製品攤商的攤位租金減免1個月。

縣議員李世斌說，屏東縣是全國養豬場數最多、養豬頭數第二大的縣市，縣府在疫情傳出後第一時間完成1285場養豬場訪視，針對高風險區域全面清消與化製運輸車消毒，展現地方政府超前部署行動力。

李世斌提醒，防疫固然重要，但經濟面不容忽視。中央宣布15天禁宰禁運令雖為必要措施，卻影響中下游豬肉產業鏈，上游養豬戶，農業部已允諾給予補助；但中下游肉品市場、攤商與餐飲業者，同樣需地方政府關心與協助。李世斌提醒縣府要超前部署，調查中下游產業受衝擊的實際情形，並預先研擬租金減免、攤商補貼等因應方案，避免基層成為政策下的受災者。

縣長周春米今在議會答詢說，仍以防疫為首要任務，對受波及相關產業，會與中央合作，共同研擬協助措施。她強調，針對議員提及中下游產業，會在守住防疫的同時，不忘關注民生與經濟發展，確保縣民生活穩定、產業運作有序。

屏東縣府城鄉發展處今傍晚發新聞稿指出，體恤豬肉攤商生計，宣布協助屏東西市場與各鄉鎮市公所公有零售市場販售豬肉及豬肉加工製品攤商的攤位租金減免1個月。

城鄉處表示，屏東縣大部分公有市場皆為鄉鎮市公所管理，縣府已請各鄉鎮市公所盤點，初步統計118攤，除租金減免，持續研議其他協助方案。縣府也將發函給各民有市場經營業者，鼓勵比照辦理減免租金，協助攤商度過難關。

李世斌說，非洲豬瘟防疫政策是滾動調整，賣豬肉、肉粽、肉圓攤商都暫時停業，縣府做出善意回應民胞物與，對疫情防堵政策下受害者，應研議相關補助。

屏東市的豬肉攤商這幾天都無法開業。記者劉星君／攝影
屏東市的豬肉攤商這幾天都無法開業。記者劉星君／攝影

非洲豬瘟 廚餘 豬肉 攤商 養豬場

延伸閱讀

屏東縣府：公有市場豬肉攤商減免1個月租金

防疫挺攤商 竹市宣布公有市場豬肉攤商免收1個月租金

嘉義縣挺攤商！非洲豬瘟防疫期「減免豬肉攤租金1個月」

非故意帶豬肉入境 藍委認不能不罰

相關新聞

廚餘大峽谷消失？卓揆點名台中改焚化 清運業怒了：排長龍被迫加班

全台禁廚餘養豬，台中市原本指定進四處掩埋場，因民代質疑驚見「廚餘大峽谷」，卓揆昨點名台中改進，市府因此開放文山、烏日焚化...

獨／混外縣市廚餘「闖焚化爐」！屏東1畜牧場5年違規15次…遭裁處金額曝

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻混入外縣市廚餘，昨28日強行硬闖管制區倒廚餘，遭環保局人員制止...

防堵非洲豬瘟 竹市轄內養豬場稽查完成率達100%

因應中央宣布禁止廚餘飼養豬隻政策，新竹市政府積極防範非洲豬瘟疫情擴散，第一時間啟動應變作業，完善廚餘清運與處理規畫。市府...

陳駿季：防疫期間可疑肉品應銷毀 再檢驗無意義

新北封存來自染疫案場肉品80公斤。新北市長侯友宜今天表示，希望中央協助檢驗，但尚未獲回覆。農業部長陳駿季說，防疫期間肉品...

防疫也要顧民生經濟！屏東縣府：公有市場減免1個月租金

屏東縣長周春米今到議會施政報告，屏東縣議員李世斌肯定縣府在非洲豬瘟防疫的努力，但也提醒應正視禁宰禁運措施對民生經濟的衝擊...

豬瘟衝擊沒肉賣！基隆廟口夜市小吃攤多家暫停營業 有業者慘停到11月

台中爆發非洲豬瘟，基隆雖然沒有養豬產業，但小吃店、豬肉攤商非常多，停運造成的影響很大，不只豬肉零售攤商停業，基隆廟口夜市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。