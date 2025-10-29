防疫也要顧民生經濟！屏東縣府：公有市場減免1個月租金

屏東縣長周春米今到議會施政報告，屏東縣議員李世斌肯定縣府在非洲豬瘟防疫的努力，但也提醒應正視禁宰禁運措施對民生經濟的衝擊，尤其是豬肉中下游產業。屏東縣政府城鄉發展處今傍晚宣布，協助屏東西市場與各鄉鎮市公所公有零售市場販售豬肉與豬肉加工製品攤商的攤位租金減免1個月。

縣議員李世斌說，屏東縣是全國養豬場數最多、養豬頭數第二大的縣市，縣府在疫情傳出後第一時間完成1285場養豬場訪視，針對高風險區域全面清消與化製運輸車消毒，展現地方政府超前部署行動力。

李世斌提醒，防疫固然重要，但經濟面不容忽視。中央宣布15天禁宰禁運令雖為必要措施，卻影響中下游豬肉產業鏈，上游養豬戶，農業部已允諾給予補助；但中下游肉品市場、攤商與餐飲業者，同樣需地方政府關心與協助。李世斌提醒縣府要超前部署，調查中下游產業受衝擊的實際情形，並預先研擬租金減免、攤商補貼等因應方案，避免基層成為政策下的受災者。

縣長周春米今在議會答詢說，仍以防疫為首要任務，對受波及相關產業，會與中央合作，共同研擬協助措施。她強調，針對議員提及中下游產業，會在守住防疫的同時，不忘關注民生與經濟發展，確保縣民生活穩定、產業運作有序。

屏東縣府城鄉發展處今傍晚發新聞稿指出，體恤豬肉攤商生計，宣布協助屏東西市場與各鄉鎮市公所公有零售市場販售豬肉及豬肉加工製品攤商的攤位租金減免1個月。

城鄉處表示，屏東縣大部分公有市場皆為鄉鎮市公所管理，縣府已請各鄉鎮市公所盤點，初步統計118攤，除租金減免，持續研議其他協助方案。縣府也將發函給各民有市場經營業者，鼓勵比照辦理減免租金，協助攤商度過難關。

李世斌說，非洲豬瘟防疫政策是滾動調整，賣豬肉、肉粽、肉圓攤商都暫時停業，縣府做出善意回應民胞物與，對疫情防堵政策下受害者，應研議相關補助。