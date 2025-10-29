豬瘟衝擊沒肉賣！基隆廟口夜市小吃攤多家暫停營業 有業者慘停到11月
台中爆發非洲豬瘟，基隆雖然沒有養豬產業，但小吃店、豬肉攤商非常多，停運造成的影響很大，不只豬肉零售攤商停業，基隆廟口夜市攤商已經有的沒有豬肉貨源，已暫時停止營業，仁三路有業者從10月27日一直停到11月7日。
基隆市議員張顥瀚今天上午在市議會定期會提案指出，我國爆發非洲豬瘟疫情，雖然基隆為全台唯一沒有養豬場及相關產業，但為了防堵病毒蔓延、確保病源掌控，中央日前宣布暫停全國豬隻運輸與屠宰15天，讓不少小吃攤、餐廳業者陷入「斷貨危機」，對批發市場上的零售業者更是帶來嚴重衝擊。
張顥瀚呼籲市府應針對禁運期間受影響公有市場的豬肉攤進行減免攤位租金，並請產發處應主動研擬店家暫時歇業損失的相關補助。
基隆廟口攤販小組總代表謝文賢表示，攤商若沒貨就會先休息，還有備料就可繼續營業，據了解，目前約有3、4攤已經暫停營業，下周可能還有更多攤商暫停營業，因為貨源愈來愈少。
市長謝國樑表示，基隆雖沒有養豬產業，但基隆是小吃之都，有非常多小吃攤商都有使用豬肉，也括滷肉飯等小吃都受到影響，會和產發處討論可動用財源，將請示中央可否動用基隆的災害準備金。至於協助方案具體內容，會再進一步討論。
基隆市議長童子瑋表示，豬肉禁宰措施對全台餐飲與市場造成衝擊，基隆作為小吃重鎮，影響尤為明顯，議會已正式通過臨時動議，要求市府盡速研擬租金減免與補貼方案，協助受影響攤商與業者。
