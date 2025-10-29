屏東縣府：公有市場豬肉攤商減免1個月租金

台中市養豬場爆非洲豬瘟，屏縣議員李世斌今天中午在縣長施政總報告中，呼籲關注豬肉產業中下游業者生計；縣府下午宣布，公有市場豬肉及豬肉加工製品攤商，攤位租金減免1個月。

屏東縣議會今天進行縣長施政總報告，民進黨議員李世斌會中表示，防疫固然重要，經濟面同樣不能忽視，中央15天禁宰禁運令雖為必要措施，卻波及整個中下游豬肉產業鏈。

李世斌表示，上游養豬戶部分，農業部已允諾將給予補助；但中下游肉品市場、攤商與餐飲業者，同樣需要地方政府關心與協助，呼籲縣府超前部署，調查中下游產業受衝擊實際情形，並預先研擬租金減免、攤商補貼等因應方案，避免基層成為政策下受災者。

縣長周春米當下回應，感謝李世斌質詢及提醒，目前縣府仍以防疫為首要任務，但對於受波及相關產業，也會與中央攜手合作，共同研擬協助措施；針對中下游產業，縣府會在守住防疫同時，不忘關注地方民生與經濟發展。

屏東縣政府城鄉發展處隨後宣布，屏東西市場與各鄉鎮市公所公有零售市場中，販售豬肉及豬肉加工製品攤商，攤位租金減免1個月；因屏東縣大部分公有市場皆為鄉鎮市公所管理，目前縣府已請各鄉鎮市公所盤點，初步統計118攤。

城鄉處表示，除租金減免外，也會持續研議其他協助方案，同時也將發函給各民有市場經營業者，鼓勵比照辦理減免租金，共同協助攤商度過難關。