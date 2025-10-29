減禁宰禁運衝擊 彰化市公有市場豬肉攤11月免租金
彰化縣彰化市長林世賢今天傍晚宣布，為體恤豬肉攤商近期經營不易，減免4處公有零售市場豬肉攤11月租金；如其餘攤商收入也連帶受影響，將評估租金減半。
台中市養豬場爆非洲豬瘟疫情，中央宣布至11月6日中午12時前全國豬隻禁運、禁宰。
彰化市公所指出，公所管理民權、南門、華陽、民生4處公有零售市場，共約有40攤豬肉攤，每月租金新台幣2000至6000元不等，目前已收10月租金；11月豬肉攤將免收1個月租金，以減輕攤商負擔。
林世賢接受中央社記者訪問表示，他今天親自前往市場了解，因豬肉攤商暫停營業，到傳統市場採買的人潮可能相對減少，這幾天會持續觀察，如其他攤商收入也跟著受影響，整體傳統市場生意下滑，公所將研議其餘攤商11月租金減半，協助照顧攤商生計，陪同面對挑戰。
目前彰化縣和美鎮公所及彰化市公所相繼宣布轄內公有零售市場豬肉攤減免11月租金，社頭鄉、鹿港鎮等公所皆表示仍在討論中。
