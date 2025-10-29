全國毛豬宰運解禁後宜蘭決定「再延一周」自主防疫 只供應宜蘭豬

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
全國毛豬禁宰禁運解禁後，宜蘭決定「再延一周」加強自主防疫，暫時避免跨縣移動，肉品市場以供應「宜蘭豬」為主，11月15日才會開放外地毛豬進來。圖／讀者提供
全國毛豬禁宰禁運解禁後，宜蘭決定「再延一周」加強自主防疫，暫時避免跨縣移動，肉品市場以供應「宜蘭豬」為主，11月15日才會開放外地毛豬進來。圖／讀者提供

宜蘭縣原本每天屠宰的毛豬半數以上要靠外縣市供應，全國禁宰禁運後，目前縣內毛豬數量充裕，縣政府今天下午邀集供銷雙方研商，為避免毛豬跨縣移動增加風險，決定在中央開放解禁後一周，以供應在地「宜蘭豬」為主，預計11月15日才會開放讓外縣市的毛豬進來宜蘭屠宰。

由於非洲豬瘟疫情農業部為避免毛豬跨縣載運移動，造成疫情擴大，下令全國禁宰禁運15天至11月6日，7日解禁。宜蘭每天市場需求約400頭豬，半數以上靠外縣市供應、宜蘭豬占將近一半約200頭，禁宰15天等於有3000頭豬已經長得頭好壯壯，等著上市拍賣，解禁後宜蘭暫時可以自給自足。

宜蘭縣肉品市場採取預約登記屠宰制，比較不會因為毛豬數量失控造成拍賣價格起伏。據了解，中央下禁令的宜蘭最後一天拍賣量363頭豬，解禁後的11月7日首日屠宰，目前肉商登記需求已經有460頭，有可能上看500頭。

肉商業者表示，目前很多店家沒有豬肉，連庫存量也幾乎都沒有了，解禁後需要多備一些貨。

養豬協會理事長賴天立建議解禁初期以供應在地「宜蘭豬」為主，一來避免外地毛豬跨縣市移動的疫情風險，也可以讓宜蘭飼養的毛豬獲得紓解。

經討論決定7日中央解禁後，宜蘭再「延長一周」，15日起開放外縣市的毛豬進來宜蘭屠宰，加強自主防疫，也確保市場供需平衡。

非洲豬瘟 廚餘 宜蘭 毛豬 疫情 農業部

