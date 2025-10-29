北市焚化爐5天銷毀禁900噸養豬廚餘 議員喊不合理「恐有外縣市混入」

台灣近日爆發非洲豬瘟疫情，北市焚化爐開放市內免費銷毀養豬廚餘，短短幾天消除近900噸廚餘，光是一天的量就與一個月量差不多，議員質疑不合理，恐有外縣市廚餘混入。環保局表示，目前已在查核，也會每天公布銷毀數量。

簡舒培指出，北市環保局22日宣布免費銷毀北市產原養豬廚餘，包含一般清潔公司，然而她調閱公開資料北市每月養豬廚餘大約為180-200公噸，但這幾天燒毀的廚餘料卻來到891.91公噸，平均一天就有180公噸，質疑這個廚餘處理量不合理。

簡舒培說，按道理來說協助燒毀僅止於台北市產源，外縣市產源不應該進來，加上三聯單來了廚餘來自哪裡，大家都不知道，恐怕有其他非台北市產源混入，若非洲豬瘟產源就是來自廚餘，廚餘載來載去，可能到回收系統讓疫情擴散，呼籲環保局應該調查，並每天公布廚餘的數量。

環保局長徐世勳表示，官網上數字主要是環保局自己收進來養豬廚餘，不包含民間、團膳業者等，目前已有查核是否有外縣市來的廚餘並允諾會每天公布銷毀公噸數。

議員許淑華也提醒，非洲豬瘟影響很多攤商無法營業，減免一個月租金可能不太夠，很多攤商也都希望能夠多減免一個月，且公有市場攤商租金在北市稅入稅出比例不高，市府執行上應沒問題。市長蔣萬安允諾，會和市府團隊研議。