屏縣學校廚餘無人收？教育處：一時運能不足已解決
屏東縣長周春米今天施政總報告，議員曾義雄關切學校廚餘無人收，教育處表示，一時運能問題已解決；議員蔣家煌則強調，廚餘養豬可解決環境問題，盼政府完善規劃。
周春米今天赴縣議會進行施政總報告，國民黨議員曾義雄會中表示，接獲學校反映，廠商無法處理廚餘，亂象自上週廚餘養豬禁令持續至今。
屏東縣政府教育處長陳國祥說明，昨天37間學校回報須協助，主因為畜牧業一時運能不足，已由環保局介入處理；目前學校廚餘循原有模式，交由畜牧業者、清潔隊或廠商處理，教育處每天彙整各校狀況，若臨時出現問題，環保局立即介入支援。
同時是屏東縣黑豬飼養畜牧協會一員的無黨籍議員蔣家煌強調，廚餘養豬沒有錯，是在解決環境問題；若禁廚餘養豬，多出大量廚餘恐毀損焚化爐，熟廚餘含水量高也不易做堆肥，恐導致亂倒亂埋產生污染，唯有統一管理、有效監控，才能防堵擴散。
蔣家煌表示，黑豬業者提出幾點建議，希望政府規劃方針：設置廚餘蒸煮設備核心溫度監控系統；廚餘後續使用分類，高風險家用廚餘統一進焚化廠，事業廢棄物分動物性廢渣及植物性廢渣；中央聯合地方興建集中處理共同蒸煮中心；提供禁宰禁運期間豬農紓困貸款及相關補助；重視屏東黑豬特有種保種問題；協助政府相關單位廢棄物清消損耗費用核銷。
周春米回應，屏東縣每天廚餘不超過50噸，逾200噸養豬廚餘多來自外縣市，也間接解決其他縣市問題；目前廚餘進掩埋場、焚化爐，非長久之計，利害關係透過更多討論更明顯，會共同面對相關條件、因素變化，作出長治久安決定。
