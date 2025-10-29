台南雙軌因應非洲豬瘟 學校啟動在地食材搭廚餘減量

因應非洲豬瘟，台南市政府今天宣布11月啟動市轄學校「廚餘減量x在地食材」雙軌計畫，不只調整午餐菜單，也設定每3個月廚餘減量8%目標，落實「把菜吃光光」目標。

南市府教育局今天告訴中央社記者，台南市國中小學午餐廚餘總量平均每天約9公噸，1人每天平均廚餘量是60公克，雙軌計畫實施後，希望最終目標將1人每天廚餘量降至45公克。

教育局表示，面對非洲豬瘟，台南市10月起全面禁止廚餘回流養豬場，學校午餐除確保健康安全，也要落實廚餘減量，精準掌握午餐供餐量及推動惜食教育，兼顧防疫、環保與食育三重任務。

教育局長鄭新輝說，非洲豬瘟疫情影響，廚餘已不能用來餵豬，學校午餐廚餘減量也成為努力目標，對午餐供應歷程規劃可介入措施，設定校園廚餘每3個月減量8%的滾動目標，由各校每月回報廚餘量及剩食比例，作為自我回饋與後續追蹤輔導依據。

教育局說明，雙軌計畫將深化食育及永續教育，由營養師設計符合當令食材菜單，並從每週1次特餐改為2次特餐，結合季節食材與創意料理，提升學生食慾，落實「把菜吃光光」目標。