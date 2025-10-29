快訊

台南雙軌因應非洲豬瘟 學校啟動在地食材搭廚餘減量

中央社／ 台南29日電
台南市政府29日宣布，11月將啟動市轄學校「廚餘減量x在地食材」雙軌計畫，不只調整午餐菜單，也設定每3個月廚餘減量8%目標，盼兼顧防疫、環保與食育3重要任務。（台南市政府提供）中央社
台南市政府29日宣布，11月將啟動市轄學校「廚餘減量x在地食材」雙軌計畫，不只調整午餐菜單，也設定每3個月廚餘減量8%目標，盼兼顧防疫、環保與食育3重要任務。（台南市政府提供）中央社

因應非洲豬瘟，台南市政府今天宣布11月啟動市轄學校「廚餘減量x在地食材」雙軌計畫，不只調整午餐菜單，也設定每3個月廚餘減量8%目標，落實「把菜吃光光」目標。

南市府教育局今天告訴中央社記者，台南市國中小學午餐廚餘總量平均每天約9公噸，1人每天平均廚餘量是60公克，雙軌計畫實施後，希望最終目標將1人每天廚餘量降至45公克。

教育局表示，面對非洲豬瘟，台南市10月起全面禁止廚餘回流養豬場，學校午餐除確保健康安全，也要落實廚餘減量，精準掌握午餐供餐量及推動惜食教育，兼顧防疫、環保與食育三重任務。

教育局長鄭新輝說，非洲豬瘟疫情影響，廚餘已不能用來餵豬，學校午餐廚餘減量也成為努力目標，對午餐供應歷程規劃可介入措施，設定校園廚餘每3個月減量8%的滾動目標，由各校每月回報廚餘量及剩食比例，作為自我回饋與後續追蹤輔導依據。

教育局說明，雙軌計畫將深化食育及永續教育，由營養師設計符合當令食材菜單，並從每週1次特餐改為2次特餐，結合季節食材與創意料理，提升學生食慾，落實「把菜吃光光」目標。

非洲豬瘟 廚餘 教育局 食材

廚餘大峽谷消失？卓揆點名台中改焚化 清運業怒了：排長龍被迫加班

全台禁廚餘養豬，台中市原本指定進四處掩埋場，因民代質疑驚見「廚餘大峽谷」，卓揆昨點名台中改進，市府因此開放文山、烏日焚化...

獨／混外縣市廚餘「闖焚化爐」！屏東1畜牧場5年違規15次…遭裁處金額曝

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻混入外縣市廚餘，昨28日強行硬闖管制區倒廚餘，遭環保局人員制止...

豬瘟衝擊沒肉賣！基隆廟口夜市小吃攤多家暫停營業 有業者慘停到11月

台中爆發非洲豬瘟，基隆雖然沒有養豬產業，但小吃店、豬肉攤商非常多，停運造成的影響很大，不只豬肉零售攤商停業，基隆廟口夜市...

全國毛豬宰運解禁後宜蘭決定「再延一周」自主防疫 只供應宜蘭豬

宜蘭縣原本每天屠宰的毛豬半數以上要靠外縣市供應，全國禁宰禁運後，目前縣內毛豬數量充裕，縣政府今天下午邀集供銷雙方研商，為...

北市焚化爐5天銷毀禁900噸養豬廚餘 議員喊不合理「恐有外縣市混入」

台灣近日爆發非洲豬瘟疫情，北市焚化爐開放市內免費銷毀養豬廚餘，短短幾天消除近900噸廚餘，光是一天的量就與一個月量差不多...

台南雙軌因應非洲豬瘟 學校啟動在地食材搭廚餘減量

因應非洲豬瘟，台南市政府今天宣布11月啟動市轄學校「廚餘減量x在地食材」雙軌計畫，不只調整午餐菜單，也設定每3個月廚餘減...

