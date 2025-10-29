獨／混外縣市廚餘「闖焚化爐」！屏東1畜牧場5年違規15次…遭裁處金額曝

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻混入外縣市廚餘，昨28日強行硬闖管制區倒廚餘，遭環保局人員制止仍不理會，發生拉扯，業者施男、員工林男被移送法辦。該畜牧場近5年共違規15次，環保局共裁處40萬元，後續將廢止該場再利用檢核資格。

屏東縣府環保局查出，錦綢畜牧場過去5年，違反廢棄物清理法9次、水汙染防治法5次、空氣汙染防治法1次，共裁處金額40萬元。環保局後續將廢止該畜牧場再利用檢核資格。

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻大量混入外縣市廚餘，28日畜牧場業者施男與員工林男開著貨車載著廚餘，硬闖入崁頂焚化廠，硬是要倒廚餘，環保局當場制止，發生拉扯衝突，環保局現場查扣車輛，並報警。

警詢後將兩人依違反妨害公務等罪移送屏東地檢署偵辦，檢方訊問後依違反廢棄物清理法、妨害公務罪、妨害自由等向屏東地院聲請羈押，法院今上午開聲押庭後裁定施男9萬元、林男2萬元交保。

屏東地院指出，施男是錦綢畜牧場的員工、林男是司機，兩人訊問後坦承強制、妨害公務、違反廢棄物清理法等犯行。考量兩人都坦承全部犯行，施男的手機已遭扣押，兩人的犯罪手法是將廢棄物送往焚化廠處理，不是傾倒到其他違法的地方，另外考量豬瘟期間政策變動的特殊性，兩人情急犯下此案，且林男是聽從施男的指示，認為沒有羈押必要裁定施男9萬元、林男2萬元交保。

屏東縣環保局調查發現，該畜牧場核准廚餘再利用量每月為72公噸且大部分產源來自高雄市，但近4天進場量卻高達87公噸，明顯載運外縣市廚餘進入平燈線。該業者不僅違反防疫規範，更涉違反廢棄物清理法，將依法追究刑責並處以最高罰鍰。