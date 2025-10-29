禁運禁宰豬農無收入 金融支持方案周六前對外說明

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。農業部長陳駿季今表示，周六前將公告支持措施，其中包含金融支持方案。

本次禁運禁宰令長達15天，等於豬農有2周的時間沒有收入，各項支出和貸款的壓力隨之而來，中華民國養豬協會理事長潘連周率業者昨拜會藍綠立院黨團，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，禁宰禁運讓豬農和屠宰場無收入，業者除面臨償還貸款壓力，也衍生豬隻飼料費用，籲農業部放寬舊貸款，並規畫專案農貸利息補貼等。農業部、經濟部等單位應盡速盤點業者營業損失，協助度過難關。

陳駿季今於非洲豬瘟中央災害應變中心記者會上表示，第一級產業鏈的支持方案對象，包含豬農、批發、屠宰、承銷商等，以及傳統市場攤商，待行政院核定後，將在本周六前對外說明，其中包含金融支持方案，也呼籲農業金庫暫勿向豬農催繳貸款利息。