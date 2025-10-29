禁運禁宰豬農無收入 金融支持方案周六前對外說明

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季今表示，周六前將公告金融支持等方案。記者蘇建忠／攝影
台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。農業部陳駿季今表示，周六前將公告支持措施，其中包含金融支持方案。

本次禁運禁宰令長達15天，等於豬農有2周的時間沒有收入，各項支出和貸款的壓力隨之而來，中華民國養豬協會理事長潘連周率業者昨拜會藍綠立院黨團，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，禁宰禁運讓豬農和屠宰場無收入，業者除面臨償還貸款壓力，也衍生豬隻飼料費用，籲農業部放寬舊貸款，並規畫專案農貸利息補貼等。農業部、經濟部等單位應盡速盤點業者營業損失，協助度過難關。

陳駿季今於非洲豬瘟中央災害應變中心記者會上表示，第一級產業鏈的支持方案對象，包含豬農、批發、屠宰、承銷商等，以及傳統市場攤商，待行政院核定後，將在本周六前對外說明，其中包含金融支持方案，也呼籲農業金庫暫勿向豬農催繳貸款利息。

非洲豬瘟 廚餘 豬農 行政院 農業部 陳駿季 飼料

