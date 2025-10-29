非洲豬瘟疫情「問題不在禁廚餘」 團膳業者籲中央完善廚餘蒸煮制度

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
目前台灣全面禁止廚餘養豬後，學校與團膳業者必須處理大量廚餘。圖為沙鹿掩埋場。記者黑中亮／攝影
近期台灣爆發非洲豬瘟疫情，各縣市紛紛啟動「禁止廚餘養豬」措施，全國團膳公會理事長陳明信指出，學校午餐及團膳系統面臨龐大的廚餘處理壓力。全國學校每天產生上萬桶廚餘，如今原有的回收管道中斷，廠商需自費協調運輸至焚化爐或掩埋場，衍生龐大成本與行政負擔。

陳明信表示，真正的問題不在「禁用廚餘養豬」，而是「長期未落實廚餘蒸煮制度」。根據現行規定，廚餘在再利用前應經高溫蒸煮滅菌處理，但由於缺乏罰則與稽查機制，導致規範形同具文，蒸煮設備未普及、執行率低落，「應該做的沒做，結果出事後就全面禁止，也難怪會出狀況。」

陳明信舉例，日本目前仍允許部分地區以廚餘養豬，但所有廚餘必須經過集中蒸煮、分流與登錄管控，防疫安全、食安與環保兼顧，因此日本至今未出現非洲豬瘟疫情，這正顯示問題不在廚餘，而在管理制度。

目前台灣全面禁止廚餘養豬後，學校與團膳業者必須處理大量廚餘，陳明信表示，運輸車輛在焚化爐前大排長龍，環保業者不願承攬，造成學校端困擾。若中央與地方能建立「區域集中蒸煮廚餘中心」並納入再利用體系，不僅可減少焚化壓力，更能達到食物循環與永續目標。

陳明信呼籲：「防疫不能只靠禁止，更要建立完整的蒸煮與再利用配套。讓孩子們的午餐剩食不浪費，也讓防疫、食安、環保三贏。」

非洲豬瘟 廚餘 疫情 食安 學校午餐

