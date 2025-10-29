禁宰解除肉價崩盤大撈一筆？ 陳駿季：冷凍業者勿趁機哄抬肉價

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。農業部長陳駿季今呼籲，冷凍業者勿趁防疫期間刻意哄抬肉價，不排除後續也會有聯合稽查，確保價格合理。

業界有消息傳出，已有冷凍廠業者等11月7日開市豬價崩盤後，要大舉撿便宜買進凍存，等豬價回穩後再賺一筆，擔憂恐造成豬肉市價的動盪。

陳駿季今於非洲豬瘟中央災害應變中心記者會指出，農業部已協調冷凍和冷藏豬肉商擴大供應量，因此冷凍肉品業者絕對不能趁防疫期間刻意哄抬價格，否則將建議行政院物價督導會報小組後續展開聯合稽查，並不是要查水表，而是要確保價格合理，不要造成排骨便當、豬排等價格大幅波動。