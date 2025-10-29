快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

豬隻禁宰禁運 基隆廟口有攤商張貼休息公告

中央社／ 基隆29日電

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央宣布至11月6日中午12時前全國豬隻禁運、禁宰，基隆廟口仁三路已有攤商因存貨用盡，在攤位張貼公告，今天起休息至11月7日。

對於受影響產業及攤商，謝國樑上午在議會受訪說，基隆市今年財源非常困難，將討論可用財源，也會請示中央是否能動用災害準備金，市府會以感同身受、努力思考方向，盡力協助解決問題，至於方式，容討論後再向外界報告。

記者下午前往基隆廟口仁三路，發現販售排骨麵、排骨湯、豬心湯、紅燒排骨的攤商，已在攤位張貼公告，今天起休息至11月7日，另有攤商私下表示，豬瘟消息一出立即大量進貨，不過到目前為止，也僅剩1週的豬肉存貨可用。

1間販售滷肉飯、排骨湯的攤商表示，豬肉存貨已用完，明天起暫停營業，直到中央解除禁令，若中央宣布延長，也只能跟著延長休息「不然該怎麼辦」，她不清楚市府將研議相關措施，協助攤商度過這段期間，只希望「趕快殺豬，讓我們營業」。

基隆廟口攤販小組總代表謝文賢指出，反正攤商若豬肉用完就休息，還有備料就繼續販售，已有攤商27日起暫停營業，據他所知，目前已有3攤、4攤暫停營業，估計下週起會有更多攤商陸續暫停營業。

針對記者詢問，是否希望市府補助攤商，謝文賢說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，廟口攤商休息2個月，攤商也未獲得一毛錢補助，他不敢妄想市府會補助攤商。

