防疫挺攤商 竹市宣布公有市場豬肉攤商免收1個月租金

因應非洲豬瘟疫情，新竹市政府秉持「防疫不忘民生」原則，為減輕公有零售市場豬肉攤商於防檢措施期間的營運壓力，代理市長邱臣遠今宣布新竹市公有零售市場豬肉攤位免收1個月租金，以協助攤商穩定營運，兼顧防疫工作與民生需求。

邱臣遠表示，嚴防非洲豬瘟是全國共同的挑戰，市府團隊除全力配合中央政策外，也會以地方政府角色積極協助第一線攤商。

市府表示，因應非洲豬瘟防疫措施，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運15天，導致市場豬肉供應緊縮，不少豬肉攤商面臨暫停營業或營收受影響的情形。

市府說，邱臣遠重視民生經濟及豬肉攤商生計，第一時間責成產業發展處進行研議方案，經盤點竹市轄內公有零售市場生鮮豬肉攤約70攤，決議減免一個月豬肉攤位租金，以實際行動減輕攤商負擔，展現市府關懷及支持的決心。

市府指出，同時提醒各市場自治會與管理單位協助攤商維持環境整潔、落實防疫宣導，並持續向民眾說明肉品安全來源，避免恐慌性搶購，確保市場秩序穩定及民眾購物安心。