快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

防疫挺攤商 竹市宣布公有市場豬肉攤商免收1個月租金

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
應非洲豬瘟疫情，為減輕公有零售市場豬肉攤商於防檢措施期間的營運壓力，竹市府今宣布新竹市公有零售市場豬肉攤位免收1個月租金，以協助攤商穩定營運。圖/新竹市府提供
應非洲豬瘟疫情，為減輕公有零售市場豬肉攤商於防檢措施期間的營運壓力，竹市府今宣布新竹市公有零售市場豬肉攤位免收1個月租金，以協助攤商穩定營運。圖/新竹市府提供

因應非洲豬瘟疫情，新竹市政府秉持「防疫不忘民生」原則，為減輕公有零售市場豬肉攤商於防檢措施期間的營運壓力，代理市長邱臣遠今宣布新竹市公有零售市場豬肉攤位免收1個月租金，以協助攤商穩定營運，兼顧防疫工作與民生需求。

邱臣遠表示，嚴防非洲豬瘟是全國共同的挑戰，市府團隊除全力配合中央政策外，也會以地方政府角色積極協助第一線攤商。

市府表示，因應非洲豬瘟防疫措施，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運15天，導致市場豬肉供應緊縮，不少豬肉攤商面臨暫停營業或營收受影響的情形。

市府說，邱臣遠重視民生經濟及豬肉攤商生計，第一時間責成產業發展處進行研議方案，經盤點竹市轄內公有零售市場生鮮豬肉攤約70攤，決議減免一個月豬肉攤位租金，以實際行動減輕攤商負擔，展現市府關懷及支持的決心。

市府指出，同時提醒各市場自治會與管理單位協助攤商維持環境整潔、落實防疫宣導，並持續向民眾說明肉品安全來源，避免恐慌性搶購，確保市場秩序穩定及民眾購物安心。

非洲豬瘟 廚餘 攤商 新竹

延伸閱讀

嘉義縣挺攤商！非洲豬瘟防疫期「減免豬肉攤租金1個月」

非洲豬瘟衝擊彰化小吃 爌肉飯改賣雞腿飯、「雞霸分」肉羹登場

非洲豬瘟衝擊產業鏈補助 農業部11月1日前公布

非故意帶豬肉入境 藍委認不能不罰

相關新聞

獨／混外縣市廚餘畜牧場硬闖焚化爐 5年違規15次 屏環保局共裁處40萬

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻混入外縣市廚餘，昨28日強行硬闖管制區倒廚餘，遭環保局人員制止...

禁運禁宰豬農無收入 金融支持方案周六前對外說明

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。農業部長陳駿季今表...

非洲豬瘟疫情「問題不在禁廚餘」 團膳業者籲中央完善廚餘蒸煮制度

近期台灣爆發非洲豬瘟疫情，各縣市紛紛啟動「禁止廚餘養豬」措施，全國團膳公會理事長陳明信指出，學校午餐及團膳系統面臨龐大的...

禁宰解除肉價崩盤大撈一筆？ 陳駿季：冷凍業者勿趁機哄抬肉價

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。農業部長陳駿季今呼...

防疫挺攤商 竹市宣布公有市場豬肉攤商免收1個月租金

因應非洲豬瘟疫情，新竹市政府秉持「防疫不忘民生」原則，為減輕公有零售市場豬肉攤商於防檢措施期間的營運壓力，代理市長邱臣遠...

嘉義縣挺攤商！非洲豬瘟防疫期「減免豬肉攤租金1個月」

有鑑於非洲豬瘟疫情對市場交易及攤商營運造成衝擊，嘉義縣長翁章梁今天指示各鄉鎮市公所，針對公有零售市場內主要販售豬肉及豬肉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。