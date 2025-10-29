嘉義縣挺攤商！非洲豬瘟防疫期「減免豬肉攤租金1個月」

有鑑於非洲豬瘟疫情對市場交易及攤商營運造成衝擊，嘉義縣長翁章梁今天指示各鄉鎮市公所，針對公有零售市場內主要販售豬肉及豬肉加工製品的攤商，攤位租金一律減免1個月，盼以實際行動協助攤商度過防疫關鍵期。

縣府統計，全縣各公有市場中，生鮮豬肉攤共有41攤，綜合生鮮肉（含豬及其他肉類）35攤，合計76攤受惠。此次租金減免所衍生的費用將由縣府全額吸收補助，不讓基層攤商因防疫措施而增加負擔。

翁章梁表示，非洲豬瘟防疫工作雖以守護畜牧產業為優先，但縣府同樣關心第一線販售豬肉的攤商生計。除租金減免外，縣府也將研議其他配套支援方案，如市場環境清潔、行銷輔導等措施，協助攤商安心經營，共同守護民生與防疫安全。