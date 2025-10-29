嘉義縣挺攤商！非洲豬瘟防疫期「減免豬肉攤租金1個月」
有鑑於非洲豬瘟疫情對市場交易及攤商營運造成衝擊，嘉義縣長翁章梁今天指示各鄉鎮市公所，針對公有零售市場內主要販售豬肉及豬肉加工製品的攤商，攤位租金一律減免1個月，盼以實際行動協助攤商度過防疫關鍵期。
縣府統計，全縣各公有市場中，生鮮豬肉攤共有41攤，綜合生鮮肉（含豬及其他肉類）35攤，合計76攤受惠。此次租金減免所衍生的費用將由縣府全額吸收補助，不讓基層攤商因防疫措施而增加負擔。
翁章梁表示，非洲豬瘟防疫工作雖以守護畜牧產業為優先，但縣府同樣關心第一線販售豬肉的攤商生計。除租金減免外，縣府也將研議其他配套支援方案，如市場環境清潔、行銷輔導等措施，協助攤商安心經營，共同守護民生與防疫安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言