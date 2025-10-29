快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
非洲豬瘟影響買氣，嘉縣祭出租金減免助攤商過關。圖／嘉義縣政府提供

有鑑於非洲豬瘟疫情對市場交易及攤商營運造成衝擊，嘉義縣長翁章梁今天指示各鄉鎮市公所，針對公有零售市場內主要販售豬肉及豬肉加工製品的攤商，攤位租金一律減免1個月，盼以實際行動協助攤商度過防疫關鍵期。

縣府統計，全縣各公有市場中，生鮮豬肉攤共有41攤，綜合生鮮肉（含豬及其他肉類）35攤，合計76攤受惠。此次租金減免所衍生的費用將由縣府全額吸收補助，不讓基層攤商因防疫措施而增加負擔。

翁章梁表示，非洲豬瘟防疫工作雖以守護畜牧產業為優先，但縣府同樣關心第一線販售豬肉的攤商生計。除租金減免外，縣府也將研議其他配套支援方案，如市場環境清潔、行銷輔導等措施，協助攤商安心經營，共同守護民生與防疫安全。

嘉縣防疫有感行動，公有市場豬肉攤租金減免1月。圖／嘉義縣政府提供

相關新聞

禁運禁宰豬農無收入 金融支持方案周六前對外說明

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。農業部長陳駿季今表...

非洲豬瘟疫情「問題不在禁廚餘」 團膳業者籲中央完善廚餘蒸煮制度

近期台灣爆發非洲豬瘟疫情，各縣市紛紛啟動「禁止廚餘養豬」措施，全國團膳公會理事長陳明信指出，學校午餐及團膳系統面臨龐大的...

禁宰解除肉價崩盤大撈一筆？ 陳駿季：冷凍業者勿趁機哄抬肉價

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。農業部長陳駿季今呼...

防疫挺攤商 竹市宣布公有市場豬肉攤商免收1個月租金

因應非洲豬瘟疫情，新竹市政府秉持「防疫不忘民生」原則，為減輕公有零售市場豬肉攤商於防檢措施期間的營運壓力，代理市長邱臣遠...

嘉義縣挺攤商！非洲豬瘟防疫期「減免豬肉攤租金1個月」

有鑑於非洲豬瘟疫情對市場交易及攤商營運造成衝擊，嘉義縣長翁章梁今天指示各鄉鎮市公所，針對公有零售市場內主要販售豬肉及豬肉...

禁廚餘養豬…屏東營養午餐日產廚餘2.29噸 議員批處理混亂無人收

防堵非洲豬瘟，禁止廚餘養豬，學校營養午餐廚餘去向成難題。屏東縣議員曾義雄、蔣家煌今縣議會質詢關注營養午餐廚餘處理。曾義雄...

