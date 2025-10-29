聽新聞
0:00 / 0:00
憂誤食廚餘…台中廚餘掩埋場鄰近野豬族群分布區 陳駿季：有必要將加厚覆土
因應非洲豬瘟防疫，全國暫時實施禁止廚餘養豬，但有市議員發現，台中有廚餘直接倒進坑洞內露天堆置，也有專家擔憂帶病毒的廚餘恐讓野豬吃到並擴大傳染。非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，已堆置廚餘的地方仍會以掩埋處理，如有必要會要求加厚覆土。
針對廚餘露天堆置的爭議，台中市府明起將停止使用9處掩埋場去化廚餘，轉為開放文山、烏日兩焚化廠進行焚燒處理。
中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫對此嚴厲警告，廚餘倒在荒山野外，有老鼠、蟑螂、蒼蠅就算了，台灣還有山豬，如果山豬吃到含有非洲豬瘟的廚餘，野豬間也會互相傳染，屆時非洲豬瘟將會無法根除。
非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會，農業部獸醫研究所長鄧明中證實，歐洲的非洲豬瘟疫情確實是透過野豬傳播開來。
農業部長陳駿季表示，廚餘掩埋並不是讓廚餘裸露，已經請林業及自然保育署針對野豬族群分布來了解，如有必要，會要求中市府在覆土進行加厚。
環境部環境管理署副署長劉瑞祥補充，由於目前是防疫緊急應變的情況，現在台中市府改用焚燒處理，已經堆置廚餘的地方就會用掩埋處理，周圍也會加強管理。
陳駿季另補充，中國大陸先前並沒有提供非洲豬瘟的基因定序資料上傳至世界動物衛生組織（WOAH），在這樣「蓋牌」下就無法確認這次國內發生的案例是否來自中國大陸，然而在疫調還沒完成前，任何揣測都不適當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言