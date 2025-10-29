快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

憂誤食廚餘…台中廚餘掩埋場鄰近野豬族群分布區 陳駿季：有必要將加厚覆土

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季（中）表示，已經請林業及自然保育署針對野豬族群分布來了解，如有必要將要求中市府在覆土進行加厚。記者蘇建忠／攝影
陳駿季（中）表示，已經請林業及自然保育署針對野豬族群分布來了解，如有必要將要求中市府在覆土進行加厚。記者蘇建忠／攝影

因應非洲豬瘟防疫，全國暫時實施禁止廚餘養豬，但有市議員發現，台中有廚餘直接倒進坑洞內露天堆置，也有專家擔憂帶病毒的廚餘恐讓野豬吃到並擴大傳染。非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，已堆置廚餘的地方仍會以掩埋處理，如有必要會要求加厚覆土。

針對廚餘露天堆置的爭議，台中市府明起將停止使用9處掩埋場去化廚餘，轉為開放文山、烏日兩焚化廠進行焚燒處理。

中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫對此嚴厲警告，廚餘倒在荒山野外，有老鼠、蟑螂、蒼蠅就算了，台灣還有山豬，如果山豬吃到含有非洲豬瘟的廚餘，野豬間也會互相傳染，屆時非洲豬瘟將會無法根除。

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會，農業部獸醫研究所長鄧明中證實，歐洲的非洲豬瘟疫情確實是透過野豬傳播開來。

農業部長陳駿季表示，廚餘掩埋並不是讓廚餘裸露，已經請林業及自然保育署針對野豬族群分布來了解，如有必要，會要求中市府在覆土進行加厚。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥補充，由於目前是防疫緊急應變的情況，現在台中市府改用焚燒處理，已經堆置廚餘的地方就會用掩埋處理，周圍也會加強管理。

陳駿季另補充，中國大陸先前並沒有提供非洲豬瘟的基因定序資料上傳至世界動物衛生組織（WOAH），在這樣「蓋牌」下就無法確認這次國內發生的案例是否來自中國大陸，然而在疫調還沒完成前，任何揣測都不適當。

非洲豬瘟 廚餘 野豬 農業部 陳駿季 台中市

延伸閱讀

非洲豬瘟衝擊產業鏈補助 農業部11月1日前公布

非洲豬瘟基因定序結果何時公布？陳駿季：最快周五出爐

農業部：台中非洲豬瘟案場 基因定序最快31日出爐

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

相關新聞

禁運禁宰豬農無收入 金融支持方案周六前對外說明

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。農業部長陳駿季今表...

非洲豬瘟疫情「問題不在禁廚餘」 團膳業者籲中央完善廚餘蒸煮制度

近期台灣爆發非洲豬瘟疫情，各縣市紛紛啟動「禁止廚餘養豬」措施，全國團膳公會理事長陳明信指出，學校午餐及團膳系統面臨龐大的...

禁宰解除肉價崩盤大撈一筆？ 陳駿季：冷凍業者勿趁機哄抬肉價

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。農業部長陳駿季今呼...

防疫挺攤商 竹市宣布公有市場豬肉攤商免收1個月租金

因應非洲豬瘟疫情，新竹市政府秉持「防疫不忘民生」原則，為減輕公有零售市場豬肉攤商於防檢措施期間的營運壓力，代理市長邱臣遠...

嘉義縣挺攤商！非洲豬瘟防疫期「減免豬肉攤租金1個月」

有鑑於非洲豬瘟疫情對市場交易及攤商營運造成衝擊，嘉義縣長翁章梁今天指示各鄉鎮市公所，針對公有零售市場內主要販售豬肉及豬肉...

禁廚餘養豬…屏東營養午餐日產廚餘2.29噸 議員批處理混亂無人收

防堵非洲豬瘟，禁止廚餘養豬，學校營養午餐廚餘去向成難題。屏東縣議員曾義雄、蔣家煌今縣議會質詢關注營養午餐廚餘處理。曾義雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。