禁廚餘養豬…屏東營養午餐日產廚餘2.29噸 議員批處理混亂無人收

防堵非洲豬瘟，禁止廚餘養豬，學校營養午餐廚餘去向成難題。屏東縣議員曾義雄、蔣家煌今縣議會質詢關注營養午餐廚餘處理。曾義雄批，有學校營養午餐廚餘無人收，還有廚餘放過夜。教育處長陳國祥說，廚餘處理遇任何問題請已請學校要立即反映，會立即請環保局進場協處。

屏東縣學校營養午餐每天平均產出廚餘量2.29噸，廚餘禁止養豬，縣議員曾義雄今議會質詢說，上周四起，他接到許多來電，都在危機處理學校廚餘，從上周四亂到今天，「還有廚餘在學校過夜，不怕影響學校安全嗎？」

曾義雄說，昨有37所學校廚餘沒人載，後來因環保局介入後廚餘危機才解決。有些公所清潔隊載運廚餘，會要求要把廚餘水瀝乾，有些可能都不太容易做到。

縣議員蔣家煌說，昨天黑豬協會、環保局、農業處有開會討論處理營養午餐處廚餘問題，他強調，廚餘是環境、防疫議題，唯有統一管理監控才能防堵疾病擴散，廚餘是大家都要面對，也要一起配合學校，他建議應該要設置共同蒸煮中心。

教育處長陳國祥說，屏東縣有199所學校，營養午餐共99個標案，其中公辦公營40所，公辦公民51所，桶餐8所，等於99個窗口，請學校午餐執行秘書每天下午1時半彙整廚餘處理情況，下午3時以前要給環保局處理，下午4時督學針對要有狀況的的學校，要請校長做第二次覆核

陳國祥說，有合約就照合約走，公辦民營的部分，廚餘處理會在列在合約，公辦公營有的是提供食材等，若有廠商不願意處理或做不到，會請環保局協助處理，但之後也必須檢討合約，盡量會以原有的模式處理為主。

中正國小營養午餐是公辦公營，廚餘處理方式，以往是都是畜牧場來載，不用做油水分離，現在則是多一道手續，廚餘要油水分離，瀝乾後，用塑膠袋裝包裝好後，畜牧場每天會來載，油水分離後廚餘量也會較少。