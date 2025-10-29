快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

禁廚餘養豬…屏東營養午餐日產廚餘2.29噸 議員批處理混亂無人收

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
學校營養午餐的廚餘。圖／屏東縣黑豬飼養畜牧協會提供
學校營養午餐的廚餘。圖／屏東縣黑豬飼養畜牧協會提供

防堵非洲豬瘟，禁止廚餘養豬，學校營養午餐廚餘去向成難題。屏東縣議員曾義雄、蔣家煌今縣議會質詢關注營養午餐廚餘處理。曾義雄批，有學校營養午餐廚餘無人收，還有廚餘放過夜。教育處長陳國祥說，廚餘處理遇任何問題請已請學校要立即反映，會立即請環保局進場協處。

屏東縣學校營養午餐每天平均產出廚餘量2.29噸，廚餘禁止養豬，縣議員曾義雄今議會質詢說，上周四起，他接到許多來電，都在危機處理學校廚餘，從上周四亂到今天，「還有廚餘在學校過夜，不怕影響學校安全嗎？」

曾義雄說，昨有37所學校廚餘沒人載，後來因環保局介入後廚餘危機才解決。有些公所清潔隊載運廚餘，會要求要把廚餘水瀝乾，有些可能都不太容易做到。

縣議員蔣家煌說，昨天黑豬協會、環保局、農業處有開會討論處理營養午餐處廚餘問題，他強調，廚餘是環境、防疫議題，唯有統一管理監控才能防堵疾病擴散，廚餘是大家都要面對，也要一起配合學校，他建議應該要設置共同蒸煮中心。

教育處長陳國祥說，屏東縣有199所學校，營養午餐共99個標案，其中公辦公營40所，公辦公民51所，桶餐8所，等於99個窗口，請學校午餐執行秘書每天下午1時半彙整廚餘處理情況，下午3時以前要給環保局處理，下午4時督學針對要有狀況的的學校，要請校長做第二次覆核

陳國祥說，有合約就照合約走，公辦民營的部分，廚餘處理會在列在合約，公辦公營有的是提供食材等，若有廠商不願意處理或做不到，會請環保局協助處理，但之後也必須檢討合約，盡量會以原有的模式處理為主。

中正國小營養午餐是公辦公營，廚餘處理方式，以往是都是畜牧場來載，不用做油水分離，現在則是多一道手續，廚餘要油水分離，瀝乾後，用塑膠袋裝包裝好後，畜牧場每天會來載，油水分離後廚餘量也會較少。

學校營養午餐的廚餘。圖／屏東縣黑豬飼養畜牧協會提供
學校營養午餐的廚餘。圖／屏東縣黑豬飼養畜牧協會提供

非洲豬瘟 廚餘 屏東縣 營養午餐

延伸閱讀

台中市明起9處掩埋場停收廚餘 沙鹿場7天收212公噸生廚餘

海保署籲勿丟廚餘入海 違者最高罰3000萬

民進黨團為廚餘處理問題怒槓台中市政府 拍桌要求環保局長下台

彰化縣未來是否全面非廚餘養豬？農業處今給答案

相關新聞

獨／混外縣市廚餘畜牧場硬闖焚化爐 5年違規15次 屏環保局共裁處40萬

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻混入外縣市廚餘，昨28日強行硬闖管制區倒廚餘，遭環保局人員制止...

禁運禁宰豬農無收入 金融支持方案周六前對外說明

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。農業部長陳駿季今表...

非洲豬瘟疫情「問題不在禁廚餘」 團膳業者籲中央完善廚餘蒸煮制度

近期台灣爆發非洲豬瘟疫情，各縣市紛紛啟動「禁止廚餘養豬」措施，全國團膳公會理事長陳明信指出，學校午餐及團膳系統面臨龐大的...

禁宰解除肉價崩盤大撈一筆？ 陳駿季：冷凍業者勿趁機哄抬肉價

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。農業部長陳駿季今呼...

防疫挺攤商 竹市宣布公有市場豬肉攤商免收1個月租金

因應非洲豬瘟疫情，新竹市政府秉持「防疫不忘民生」原則，為減輕公有零售市場豬肉攤商於防檢措施期間的營運壓力，代理市長邱臣遠...

嘉義縣挺攤商！非洲豬瘟防疫期「減免豬肉攤租金1個月」

有鑑於非洲豬瘟疫情對市場交易及攤商營運造成衝擊，嘉義縣長翁章梁今天指示各鄉鎮市公所，針對公有零售市場內主要販售豬肉及豬肉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。