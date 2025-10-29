快訊

非洲豬瘟衝擊彰化小吃 爌肉飯改賣雞腿飯、「雞霸分」肉羹登場

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
彰化市長安街「彰化素食」的素肉圓，在彰化肉圓受這波非洲豬瘟疫情影響下，賣得不錯。楊語絃／提供
彰化市長安街「彰化素食」的素肉圓，在彰化肉圓受這波非洲豬瘟疫情影響下，賣得不錯。楊語絃／提供

因應非洲豬瘟疫情，行政院宣布全台活豬禁運、禁宰達半個月，以豬肉為食材的彰化小吃，紛紛做出變通，兩度獲「500碗」榮譽的「阿泉焢肉飯」由雞腿代打，另一「500」碗排隊名店「車路口肉羹」，也以雞肉取代豬肉，這波疫情，也讓素肉圓、素麻糬帶來客源。

以使用溫體豬為主的肉圓、爌肉飯、肉羹，都是彰化知名小吃，受到活豬禁運、禁宰衝擊下，都很慘，紛紛暫停營業或者尋求暫時轉型。彰化排隊名店「阿泉爌肉飯」，為因應沒有爌肉可賣的窘境，暫時由雞腿飯代打，預定這一、兩天就會端上桌。

彰化市中正路知名的「車路口肉羹」，在沒有溫體豬肉供應下，改以雞肉替代豬肉，貼上「雞霸分登場」紅海報，說明因疫情改以雞肉做為食材的理由，老闆說，今天首次試賣，不知道顧客反應。一名老顧客說， 「車路口肉羹」好吃的是湯頭，用雞肉也不違和，味道還不錯，他還專門打包回家給媽媽吃。

彰化肉圓更是遠近知名，有「肉圓街」之稱的陳稜路、長安街，因沒有豬肉供應，肉圓店紛紛暫停營業，顯得比平時冷清，不少人想來吃肉圓卻吃不到，大失所望。不過，同在長安街有家「彰化素食」的素肉圓 ，評價也很好，很多人吃不到肉圓，就改吃每顆40元的素肉圓，反應不錯。

此外，彰化大元餅行麻糬除甜麻糬外，鹹麻糬也很有名，餡料以豬肉為主，從昨天起即停售鹹麻糬。 只是很多人不知道，大元也有賣素麻糬，餡料是以香菇、豆製品為主，口感也很好， 與鹹麻糬的價格一樣，每盒都是240元，很多顧客買不到鹹麻糬，改買素麻糬，也都說很好吃。

彰化生活美食地圖情報站版主楊語絃說，彰化縣成功舉辦台灣設計展，彰化美食也是重要內容，可惜的是，在台灣設計展即將結束之際，爆發非洲豬瘟，無法讓彰化美食的熱度持續下去，希望在這波活豬禁運、禁宰期限過後，業者能重整旗鼓，大步邁出。

彰化市中正路知名的「車路口肉羹」，在沒有溫體豬肉供應下，改以雞肉替代豬肉，貼上「雞霸分登場」紅海報，說明因疫情改以雞肉做為食材的理由。圖／民眾提供
彰化市中正路知名的「車路口肉羹」，在沒有溫體豬肉供應下，改以雞肉替代豬肉，貼上「雞霸分登場」紅海報，說明因疫情改以雞肉做為食材的理由。圖／民眾提供
彰化市中正路知名的「車路口肉羹」，在沒有溫體豬肉供應下，改以雞肉替代豬肉，顧客反應味道還不錯。圖／民眾提供
彰化市中正路知名的「車路口肉羹」，在沒有溫體豬肉供應下，改以雞肉替代豬肉，顧客反應味道還不錯。圖／民眾提供
受這波非洲疫情影響，主要以豬肉為餡料的彰化大元餅店鹹麻糬，從昨天起即停售鹹麻糬，素麻糬也賣得很好。記者劉明岩／攝影
受這波非洲疫情影響，主要以豬肉為餡料的彰化大元餅店鹹麻糬，從昨天起即停售鹹麻糬，素麻糬也賣得很好。記者劉明岩／攝影

