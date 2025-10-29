快訊

卓榮泰批台中疫調重大缺失 「中央將完成地方無法完成的工作」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
行政院長卓榮泰在環境部表揚大會上致詞時，提及非洲豬瘟疫情最新進展。記者李芯／攝影
環境部今日舉辦114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會，由行政院卓榮泰親自表揚查緝國土保育有功人員。卓榮泰致詞時，除了對得獎者表達謝意，也強調將和環境部合作，共同防治非洲豬瘟。卓榮泰批評，台中市政府的疫調有重大缺失，中央將接受專家會議今日的建議，動員各縣市力量、協助台中防堵非洲豬瘟疫情擴大。

卓榮泰在環境部表揚大會上致詞時，提及非洲豬瘟疫情最新進展。他表示，今日中午在中央應變中心召開專家會議，非常遺憾的是，專家會議指出，雖然第一時間就成立中央應變所，協助台中控制疫情，但隨著精準疫調的進行，發現台中案例場爆出來的相關資訊有誤，無論是時序錯亂、豬隻死亡不一致、進到案場相關人員及獸醫師前後的不同，都是疫調上重大缺失。因此，專家會議建議由中央協助台中，完成地方政府沒有辦法完成的工作。

卓榮泰強調，行政院也在昨日就超前部署、提早作業，做好人力動員計畫，中央現在會結合全國各縣市力量協助台中，與時間賽跑。為了降低非洲豬瘟給國人帶來的不安，接下來疫調會更精確、清消更徹底，希望能讓民眾早早恢復生活。

非洲豬瘟 廚餘 卓榮泰 行政院 疫情 環境部

相關新聞

獨／混外縣市廚餘畜牧場硬闖焚化爐 5年違規15次 屏環保局共裁處40萬

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻混入外縣市廚餘，昨28日強行硬闖管制區倒廚餘，遭環保局人員制止...

禁運禁宰豬農無收入 金融支持方案周六前對外說明

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。農業部長陳駿季今表...

非洲豬瘟疫情「問題不在禁廚餘」 團膳業者籲中央完善廚餘蒸煮制度

近期台灣爆發非洲豬瘟疫情，各縣市紛紛啟動「禁止廚餘養豬」措施，全國團膳公會理事長陳明信指出，學校午餐及團膳系統面臨龐大的...

禁宰解除肉價崩盤大撈一筆？ 陳駿季：冷凍業者勿趁機哄抬肉價

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。農業部長陳駿季今呼...

防疫挺攤商 竹市宣布公有市場豬肉攤商免收1個月租金

因應非洲豬瘟疫情，新竹市政府秉持「防疫不忘民生」原則，為減輕公有零售市場豬肉攤商於防檢措施期間的營運壓力，代理市長邱臣遠...

嘉義縣挺攤商！非洲豬瘟防疫期「減免豬肉攤租金1個月」

有鑑於非洲豬瘟疫情對市場交易及攤商營運造成衝擊，嘉義縣長翁章梁今天指示各鄉鎮市公所，針對公有零售市場內主要販售豬肉及豬肉...

