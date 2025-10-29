台中市明起9處掩埋場停收廚餘 沙鹿場7天收212公噸生廚餘
因應非洲豬瘟防疫需求，中央實施廚餘禁止養豬政策後，宣布自10月30日起停用9處掩埋場，僅保留文山、沙鹿、后里3處掩埋場繼續處理廚餘，中央環境署人員下午前往沙鹿掩埋場視察堆置坑的情況，並指示廚餘掩埋的注意事項。
沙鹿掩埋場外入口處貼出公告，特別要求廚餘車進場前須先過磅，並嚴格要求先瀝乾水分，沙鹿清潔隊也已開始宣導民眾，在丟棄廚餘時就要瀝乾水分，倒廚餘時盡量不要有汙水直接流出，以減輕處理困難。
沙鹿區清潔隊長羅凱文表示，沙鹿掩埋場負責處理海線地區包括甲安埔、清沙梧及龍井的廚餘，從10月23日開始至昨日為止，一周內已處理212.08公噸生廚餘，平均每日約30公噸，掩埋坑依照環境部指引，每50公分覆土一次。
台中市環保局因應全國廚餘禁止養豬政策，原本緊急調度全市12處掩埋場進行廚餘掩埋，由於實施後的廚餘去化壓力已有效紓緩，經過近日調度盤點，透過掩埋、焚化發電、沼氣發電等多元處理方式，已有效紓緩廚餘去化壓力，因此宣告9處掩埋場已完成階段性防疫任務。
原先對外開放的4處掩埋場包括文山、沙鹿、后里、霧峰；對內開放的8處則有神岡、烏日、清水、龍井、大肚、大甲、外埔、大安；明日起除文山、沙鹿、后里3場外，其餘9場將停止掩埋廚餘。
台中市環保局強調，此次廚餘掩埋處理係根據中央指引進行，地點位於原掩埋場內，符合相關汙染防治設施條件，且未增加原有掩埋面積，依法無須辦理環評，但已要求各掩埋場加強廚餘貯坑管理、覆蓋及消毒作業，避免鳥類或動物覓食，以確保環境衛生及防疫安全。
後續廚餘處理將採滾動式評估，部分掩埋、部分送焚化廠處理，持續配合中央指引妥善處理防疫期間的廚餘。
