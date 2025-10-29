非洲豬瘟若失守將損失數千億元 賴總統籲支持防檢疫政策

賴清德總統兼民進黨主席29日於民進黨中常會表示，非洲豬瘟一旦失守，對國內養豬產業，會產生非常大的衝擊，損失將以數千億元計，呼籲民眾支持政府防檢疫政策，不要購買來路不明的肉品，更不要違規攜帶、寄送或跨境網購肉類製品到國內。

賴總統表示，關於台灣發現首例非洲豬瘟的個案，雖然非洲豬瘟不是人畜共通的傳染病，國人不需要恐慌，但是一旦失守，對國內養豬產業，會產生非常大的衝擊，損失將以數千億元計。

行政院卓榮泰院長已在第一時間召開應變會議，並在台中設立「非洲豬瘟前進應變所」，以最嚴謹的態度、最高的防疫標準，全力防堵疫情擴散。過去幾天，「非洲豬瘟中央災害應變中心」也持續召開會議和記者會，向國人報告最新處置狀況。

賴總統說，面對疫情，中央與地方政府必須緊密合作，積極執行各項防治工作，無論是「落實疫調、精準訪查」，還是「嚴守邊境、持續查緝」，為了國人健康安全，以及產業發展永續，第一線執行單位都不容掉以輕心，也不能有僥倖的心理。

賴總統提醒，為了防範疫情擴散，希望所有養豬、屠宰與物流等相關業者，務必提高警覺，發現有異常狀況，應配合政府防疫措施，立刻通報。

他也呼籲全國民眾能支持政府防檢疫政策，不要購買來路不明的肉品，更不要違規攜帶、寄送或跨境網購肉類製品到國內，大家一起守護台灣豬，守住農業與食安的第一道防線。

賴總統請民進黨中常委與黨公職，協助宣傳政府相關防檢疫作為。他相信，只要全民共同支持防疫，一定能有效控制疫情、不再擴散，讓台灣養豬產業衝擊降到最低。