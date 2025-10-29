非洲豬瘟若失守將損失數千億元 賴總統籲支持防檢疫政策
賴清德總統兼民進黨主席29日於民進黨中常會表示，非洲豬瘟一旦失守，對國內養豬產業，會產生非常大的衝擊，損失將以數千億元計，呼籲民眾支持政府防檢疫政策，不要購買來路不明的肉品，更不要違規攜帶、寄送或跨境網購肉類製品到國內。
賴總統表示，關於台灣發現首例非洲豬瘟的個案，雖然非洲豬瘟不是人畜共通的傳染病，國人不需要恐慌，但是一旦失守，對國內養豬產業，會產生非常大的衝擊，損失將以數千億元計。
行政院卓榮泰院長已在第一時間召開應變會議，並在台中設立「非洲豬瘟前進應變所」，以最嚴謹的態度、最高的防疫標準，全力防堵疫情擴散。過去幾天，「非洲豬瘟中央災害應變中心」也持續召開會議和記者會，向國人報告最新處置狀況。
賴總統說，面對疫情，中央與地方政府必須緊密合作，積極執行各項防治工作，無論是「落實疫調、精準訪查」，還是「嚴守邊境、持續查緝」，為了國人健康安全，以及產業發展永續，第一線執行單位都不容掉以輕心，也不能有僥倖的心理。
賴總統提醒，為了防範疫情擴散，希望所有養豬、屠宰與物流等相關業者，務必提高警覺，發現有異常狀況，應配合政府防疫措施，立刻通報。
他也呼籲全國民眾能支持政府防檢疫政策，不要購買來路不明的肉品，更不要違規攜帶、寄送或跨境網購肉類製品到國內，大家一起守護台灣豬，守住農業與食安的第一道防線。
賴總統請民進黨中常委與黨公職，協助宣傳政府相關防檢疫作為。他相信，只要全民共同支持防疫，一定能有效控制疫情、不再擴散，讓台灣養豬產業衝擊降到最低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言