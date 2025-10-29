農業部：台中市府疫調報告有未竟之處 中央組疫調團隊主動調查

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，台中市府所提的疫調報告仍有需要完備的地方，將組成疫調團隊主動調查。聯合報系資料照片
台中梧棲1養豬場日前爆發非洲豬瘟，中央昨已起啟動全國第二輪防疫強化措施，包含執行養豬場分級查訪、強化清消、精準疫調、擴大追查等4大面向。非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，台中市府所提的疫調報告仍有需要完備的地方，將組成疫調團隊主動調查。

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會，農業部防檢署動物防疫組長林念農表示，分級查訪全國5441場養豬場，3744場已完成；針對高風險571場也已完成267場查訪，，完成進度47%，目前均無異常。不過台南與南投各有1場出現異常死亡情形，初篩結果皆為陰性。

另針對全國化製場；化製車的清消查核，昨已完成化製車輛41車次查核，卸料區清點及場內車輛清消也已完成8場次查核。

林念農表示，台中市府昨所提的疫調報告仍有需要完備的地方，建議中央組成疫調團隊協助台中市政府，而禁運禁宰期間難免有一級產業受到影響，11月1日前將提出補助方案。

農業部長陳駿季補充，將調集農業部下的防檢署、獸醫所、農科院、獸醫師、專家，以及學校團隊組成疫調團隊，約10人左右，今天下午已正式啟動，將由中央政府主動釐清疫調的疑點，例如獸醫師人數調查等，以及梧棲清潔隊的廚餘流向等，如這些廚餘有流到其他地方，這些地方就應該被匡列，上述疑點也是這次調查團隊的工作重點。

非洲豬瘟 廚餘 農業部 團隊 台中市 養豬場

