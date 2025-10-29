不滿疫調一變再變…台中民進黨團質疑「說詞反覆」 市府：已提交近600頁報告

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，市府初期疫調以口述為主，出現部分出入，民進黨台中黨團不滿，批市府沒有查核數字耽誤時間、製造風險。市府重申，第一波疫調有未竟完整的部分，後續逐日更新，昨天也已提交595頁最新疫調報告給中央，待中央會同專家研判。

台中市副市長鄭照新今天率農業局長張敬昌、衛生局長陳宏益、環保局長曾梓展等局處長拜會民進黨台中市議會黨團，說明防疫經過。鄭照新說，10日病發後的疫調已經相當完整，目前在追溯10日前的發病狀況，從9月25日到10月10日，案例場每天死亡不超過3頭，未達異常死亡標準。

民進黨議員陳淑華質疑，疫調報告每天說詞反覆不一，市府說是滾動式調整，疫調可以滾動式調整嗎？動保處有2名獸醫師都到過現場，為何市府一開始不說？議員蔡耀頡指出，每次訪視都要有訪視單，市府卻沒有公開透明這些訪視紀錄。

民進黨議員黃守達說，市府連簡單的數字計算都無法核實，才會搞出死亡豬隻從117頭下調到78頭的烏龍，還推給豬農記憶錯誤，1頭豬價格1萬多元，39頭豬就是39萬元，豬農會記錯？議員施志昌表示，該案場的特約獸醫師紀姓獸醫師今天已經發文「心灰意冷」，就是因為市府無能卸責。

鄭照新重申，一開始的數字來自豬農口述，後來與化製場三聯單查核後有數字落差，相關情況也已送到檢調，由司法機關判斷豬農是記錯還是惡意；至於疫調報告，市府昨天已經把最新的報告送交中央，共595頁，非常詳細，中央看完後，今天或明天會開專家會議，再給市府具體指導修正。

張敬昌指出，案例場的豬隻數量包含送化製場的斃死豬78頭，10月13日送到市場30頭，其中2頭中途死亡，最後是21日晚上預防性撲殺的195頭，相加總豬隻數量是303頭；市府手上沒有化製場三聯單，必須調出三聯單，再從系統中交叉對比才能確認死亡數量。

民進黨議員陳俞融質問，台中市長盧秀燕是否已要求張敬昌和陳宏益下台負責，或向全民道歉？李天生也問，這件事情誰來負責？鄭照新回應，目前根據農業部長陳駿季的指示，以疫調和防疫為主，追究責任稍後，但並不是不追究，盧也說得很明白，賞罰要分明，市府有時間一定會詳細調查。