不滿疫調一變再變…台中民進黨團質疑「說詞反覆」 市府：已提交近600頁報告

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市副市長鄭照新表示，昨天已提交595頁最新疫調報告給中央，待中央會同專家研判。記者陳敬丰／攝影
台中市副市長鄭照新表示，昨天已提交595頁最新疫調報告給中央，待中央會同專家研判。記者陳敬丰／攝影

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，市府初期疫調以口述為主，出現部分出入，民進黨台中黨團不滿，批市府沒有查核數字耽誤時間、製造風險。市府重申，第一波疫調有未竟完整的部分，後續逐日更新，昨天也已提交595頁最新疫調報告給中央，待中央會同專家研判。

台中市副市長鄭照新今天率農業局長張敬昌、衛生局長陳宏益、環保局長曾梓展等局處長拜會民進黨台中市議會黨團，說明防疫經過。鄭照新說，10日病發後的疫調已經相當完整，目前在追溯10日前的發病狀況，從9月25日到10月10日，案例場每天死亡不超過3頭，未達異常死亡標準。

民進黨議員陳淑華質疑，疫調報告每天說詞反覆不一，市府說是滾動式調整，疫調可以滾動式調整嗎？動保處有2名獸醫師都到過現場，為何市府一開始不說？議員蔡耀頡指出，每次訪視都要有訪視單，市府卻沒有公開透明這些訪視紀錄。

民進黨議員黃守達說，市府連簡單的數字計算都無法核實，才會搞出死亡豬隻從117頭下調到78頭的烏龍，還推給豬農記憶錯誤，1頭豬價格1萬多元，39頭豬就是39萬元，豬農會記錯？議員施志昌表示，該案場的特約獸醫師紀姓獸醫師今天已經發文「心灰意冷」，就是因為市府無能卸責。

鄭照新重申，一開始的數字來自豬農口述，後來與化製場三聯單查核後有數字落差，相關情況也已送到檢調，由司法機關判斷豬農是記錯還是惡意；至於疫調報告，市府昨天已經把最新的報告送交中央，共595頁，非常詳細，中央看完後，今天或明天會開專家會議，再給市府具體指導修正。

張敬昌指出，案例場的豬隻數量包含送化製場的斃死豬78頭，10月13日送到市場30頭，其中2頭中途死亡，最後是21日晚上預防性撲殺的195頭，相加總豬隻數量是303頭；市府手上沒有化製場三聯單，必須調出三聯單，再從系統中交叉對比才能確認死亡數量。

民進黨議員陳俞融質問，台中市長盧秀燕是否已要求張敬昌和陳宏益下台負責，或向全民道歉？李天生也問，這件事情誰來負責？鄭照新回應，目前根據農業部長陳駿季的指示，以疫調和防疫為主，追究責任稍後，但並不是不追究，盧也說得很明白，賞罰要分明，市府有時間一定會詳細調查。

台中市農業局長張敬昌（左二）、衛生局長陳宏益（左一）在這次豬瘟風暴遭到猛攻，多名綠營議員要求他們下台。記者陳敬丰／攝影
台中市農業局長張敬昌（左二）、衛生局長陳宏益（左一）在這次豬瘟風暴遭到猛攻，多名綠營議員要求他們下台。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員陳俞融（中）等人質問，台中市長盧秀燕是否已要求農業局長張敬昌和環保局長陳宏益下台負責，或向全民道歉？誰要為這件事負責？記者陳敬丰／攝影
民進黨議員陳俞融（中）等人質問，台中市長盧秀燕是否已要求農業局長張敬昌和環保局長陳宏益下台負責，或向全民道歉？誰要為這件事負責？記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市議員陳淑華（中）等人質疑，疫調報告每天說詞反覆不一，市府沒有查核數字耽誤時間、製造風險。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市議員陳淑華（中）等人質疑，疫調報告每天說詞反覆不一，市府沒有查核數字耽誤時間、製造風險。記者陳敬丰／攝影
鄭照新（左二）說明，從9月25日到10月10日，案例場每天死亡不超過3頭，未達異常死亡標準。記者陳敬丰／攝影
鄭照新（左二）說明，從9月25日到10月10日，案例場每天死亡不超過3頭，未達異常死亡標準。記者陳敬丰／攝影

非洲豬瘟 廚餘 豬農 獸醫師 民進黨 環保局長

