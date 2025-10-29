聽新聞
非洲豬瘟甩鍋司法？行政法刑法不分 法界酸中市府：持續狀況外

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
非洲豬瘟爆發多日，中市府將相關人員依僅規範行政罰的「獸醫師法」函送台中地檢偵辦，檢方為此澄清，該部分未涉刑責，只能由主管機關中市府依權責處理。圖／報系資料照
非洲豬瘟爆發多日，台中市府說法「一變再變」，相關防疫動作、應變作為屢遭炮轟；中市府農業局主動將案場人員、獸醫等，依違反獸醫師法等「函送檢調」，但該法根本無刑事責任，僅規範行政裁罰，法界狠酸農業局法盲恐持續狀況外，也呼籲別再把行政怠惰一概推給檢方調查。

台中市府27日、28日均對外稱，市府已將相關案例場管理人及2名獸醫的資料「函送檢調」調查。

台中地檢署收到函文隨即分「他」字案，卻發現中市府26日函請偵辦部分，除有規範部分刑責的動物傳染病防治條例，就連僅有「行政罰」的獸醫師法也一併函送，因該部分未涉刑責，只能由中市府依權責處理。

獸醫師法第3條規定，本法所稱主管機關，在中央為行政院農業委員會（現為農業部）；在直轄市為直轄市政府。

因獸醫師法通篇均無規範「刑事責任」，僅就違法事項處以「行政罰鍰」，檢察官無法就此偵辦，而是應由身為主管機關的台中市府農業局做行政調查、祭出罰鍰。

法界直言，台中爆發非洲豬瘟後，中市府農業局、動保處身為主管機關，應就自身權責第一時間啟動行政調查，釐清有無違規、疏失，並對外說明，而非行政法、刑事權責不分，就一概將涉案人等「送檢調」拿司法墊背。

另有檢察官分析，台中非洲豬瘟爆發後，中檢經剪報分「他」字案，可研判初期有無犯罪行為、犯罪嫌疑人是誰都不明確，本周接連傳喚豬農、獸醫師、獸醫佐等也均列證人身分，訊後請回，涉案程度仍晦暗模糊。

檢察官說，非洲豬瘟爆發雖嚴重影響民生，但要達民生犯罪門檻，如追到豬瘟源頭來自境外，還得查到行為人，才有可能構成動物傳染病防治條例41條非法輸入應施檢疫物罪，可處7年以下徒刑；若有第42條致疫情蔓延或散播者，則可處3年以下徒刑。

