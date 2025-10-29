快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

防非洲豬瘟擴散 賴總統：第一線執行單位不容掉以輕心、存僥倖心理

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

台灣日前發現首例非洲豬瘟，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，雖然非洲豬瘟不是人畜共通的傳染病，國人不需要恐慌，但是一旦失守，對國內養豬產業，會產生非常大的衝擊，損失將以數千億計，第一線執行單位都不容掉以輕心，也不能有僥倖的心理。

賴總統指出，行政院卓榮泰院長已在第一時間召開應變會議，並在台中設立非洲豬瘟前進應變所，以最嚴謹的態度、最高的防疫標準，全力防堵疫情擴散。過去幾天，非洲豬瘟中央災害應變中心也持續進行會議和記者會，向國人報告最新處置狀況。

賴總統說，面對疫情，中央與地方政府必須緊密合作，積極執行各項防治工作，無論是「落實疫調、精準訪查」，還是「嚴守邊境、持續查緝」，為了國人健康安全，以及產業發展永續，為了防範疫情擴散，希望所有養豬、屠宰與物流等相關業者，務必提高警覺，發現有異常狀況，應配合政府防疫措施，立刻通報。

賴總統呼籲，全國民眾能支持政府防檢疫政策，不要購買來路不明的肉品，更不要違規攜帶、寄送或跨境網購肉類製品到國內，大家一起守護台灣豬，守住農業與食安的第一道防線，也請所有的中常委和民進黨黨公職，協助宣傳政府相關防檢疫作為，只要全民共同支持防疫，一定能有效控制疫情、不再擴散，讓台灣養豬產業衝擊降到最低。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

非洲豬瘟基因定序結果何時公布？陳駿季：最快周五出爐

非洲豬瘟案場特約獸醫灰心：情義已盡 明年起不會再和畜牧場簽約

廚餘露天掩埋 專家示警：野豬若吃到帶病毒廚餘恐無法根絕非洲豬瘟

攜馬祖肉類返台被檢疫 防檢署：離大陸太近 不能有破口

相關新聞

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

不滿疫調一變再變…台中民進黨團質疑「說詞反覆」 市府：已提交近600頁報告

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，市府初期疫調以口述為主，出現部分出入，民進黨台中黨團不滿，批市府沒有查核數字耽誤時間、製造風...

非洲豬瘟案場特約獸醫灰心：情義已盡 明年起不會再和畜牧場簽約

台中市梧棲區養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場紀姓特約獸醫已被檢方約談，他今天在臉書發長文說，多年來自己陪養豬戶一步一腳印，打...

萬丹某畜牧場混外縣市廚餘硬闖焚化爐 檢聲押…法院裁定2男交保

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉某畜牧場因大量混入外縣市廚餘，畜牧場業者施男夥同司機林男強行闖越管制區要進入焚化爐倒廚餘...

台中非洲豬瘟...死豬三聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，...

豬隻禁宰、禁運令延長衝擊小吃！台南排隊名店「阿明豬心」暫時停業

非洲豬瘟持續衝擊小吃業，行政院日前宣布全國豬隻禁宰、禁運再延長10天，讓許多豬肉使用量大的業者也連帶受到影響，像是曾入選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。