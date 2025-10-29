豬隻禁宰、禁運令延長衝擊小吃！台南排隊名店「阿明豬心」暫時停業

非洲豬瘟持續衝擊小吃業，行政院日前宣布全國豬隻禁宰、禁運再延長10天，讓許多豬肉使用量大的業者也連帶受到影響，像是曾入選米其林必比登台南小吃的「阿明豬心冬粉」，就宣布暫時休業，其他像是台北的名店「雙月食品社」、「黃記魯肉飯」也都持續停賣相關產品，甚至持續店休。

位於台南市區保安路上的「阿明豬心冬粉」，專營各式豬肉及內臟料理，曾入選米其林必比登推薦名單，不只是當地人愛吃，更是許多國內外觀光客造訪府城必吃。日前店家在粉絲團公告，「因政策因素，我們堅持新鮮的，10/28起繼續休假，開始營業待官網公布」，消息一出，吸引不少顧客留言，「沒有阿明豬心可以吃就覺得去台南少了什麼」、「殘念啊！沒有現宰的溫體豬，做不出阿明老闆那份新鮮的執著好味道」。