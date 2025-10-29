快訊

聯合報／ 記者高婉珮/台北即時報導
位於台南市區保安路上的「阿明豬心冬粉」，是許多國內外觀光客造訪府城必吃。圖/摘自店家粉絲團
位於台南市區保安路上的「阿明豬心冬粉」，是許多國內外觀光客造訪府城必吃。圖/摘自店家粉絲團

非洲豬瘟持續衝擊小吃業，行政院日前宣布全國豬隻禁宰、禁運再延長10天，讓許多豬肉使用量大的業者也連帶受到影響，像是曾入選米其林必比登台南小吃的「阿明豬心冬粉」，就宣布暫時休業，其他像是台北的名店「雙月食品社」、「黃記魯肉飯」也都持續停賣相關產品，甚至持續店休。

位於台南市區保安路上的「阿明豬心冬粉」，專營各式豬肉及內臟料理，曾入選米其林必比登推薦名單，不只是當地人愛吃，更是許多國內外觀光客造訪府城必吃。日前店家在粉絲團公告，「因政策因素，我們堅持新鮮的，10/28起繼續休假，開始營業待官網公布」，消息一出，吸引不少顧客留言，「沒有阿明豬心可以吃就覺得去台南少了什麼」、「殘念啊！沒有現宰的溫體豬，做不出阿明老闆那份新鮮的執著好味道」。

而台北「雙月食品社」配合豬肉禁運、禁宰政策，也延長部分品項停售，11月6日前停售「滷肉飯」、「月亮骨肉」、「豬耳朵」、「米血糕」、「元氣瘦肉湯系列」等；台北晴光市場附近的名店「黃記魯肉飯」也持續店休，待肉品恢復供應後，才開始營業。

晴光市場附近的黃記魯肉飯暫時店休。報系資料照
位於台南市區保安路上的「阿明豬心冬粉」因豬肉供應短缺而暫時店休。圖/摘自店家粉絲團

延伸閱讀

禁宰解禁後豬價恐跌 農業部：30萬頭擬登記按次序出豬

禁宰禁運衝擊 彰化和美宣布公有市場豬肉攤減收一個月租金

豬肉禁宰新北加強禽肉供應 交易量略增價格穩定

禁宰禁運至少10天 陳時中嘉義談防疫「小不忍則大亂」

相關新聞

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

不滿疫調一變再變…台中民進黨團質疑「說詞反覆」 市府：已提交近600頁報告

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，市府初期疫調以口述為主，出現部分出入，民進黨台中黨團不滿，批市府沒有查核數字耽誤時間、製造風...

非洲豬瘟案場特約獸醫灰心：情義已盡 明年起不會再和畜牧場簽約

台中市梧棲區養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場紀姓特約獸醫已被檢方約談，他今天在臉書發長文說，多年來自己陪養豬戶一步一腳印，打...

萬丹某畜牧場混外縣市廚餘硬闖焚化爐 檢聲押…法院裁定2男交保

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉某畜牧場因大量混入外縣市廚餘，畜牧場業者施男夥同司機林男強行闖越管制區要進入焚化爐倒廚餘...

台中非洲豬瘟...死豬三聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，...

豬隻禁宰、禁運令延長衝擊小吃！台南排隊名店「阿明豬心」暫時停業

非洲豬瘟持續衝擊小吃業，行政院日前宣布全國豬隻禁宰、禁運再延長10天，讓許多豬肉使用量大的業者也連帶受到影響，像是曾入選...

