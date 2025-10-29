聽新聞
0:00 / 0:00
豬隻禁宰、禁運令延長衝擊小吃！台南排隊名店「阿明豬心」暫時停業
非洲豬瘟持續衝擊小吃業，行政院日前宣布全國豬隻禁宰、禁運再延長10天，讓許多豬肉使用量大的業者也連帶受到影響，像是曾入選米其林必比登台南小吃的「阿明豬心冬粉」，就宣布暫時休業，其他像是台北的名店「雙月食品社」、「黃記魯肉飯」也都持續停賣相關產品，甚至持續店休。
位於台南市區保安路上的「阿明豬心冬粉」，專營各式豬肉及內臟料理，曾入選米其林必比登推薦名單，不只是當地人愛吃，更是許多國內外觀光客造訪府城必吃。日前店家在粉絲團公告，「因政策因素，我們堅持新鮮的，10/28起繼續休假，開始營業待官網公布」，消息一出，吸引不少顧客留言，「沒有阿明豬心可以吃就覺得去台南少了什麼」、「殘念啊！沒有現宰的溫體豬，做不出阿明老闆那份新鮮的執著好味道」。
而台北「雙月食品社」配合豬肉禁運、禁宰政策，也延長部分品項停售，11月6日前停售「滷肉飯」、「月亮骨肉」、「豬耳朵」、「米血糕」、「元氣瘦肉湯系列」等；台北晴光市場附近的名店「黃記魯肉飯」也持續店休，待肉品恢復供應後，才開始營業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言