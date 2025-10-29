非洲豬瘟衝擊產業鏈補助 農業部11月1日前公布

農業部今天表示，目前研擬非洲豬瘟衝擊產業鏈的補助方案，預計11月1日前公布；而病毒來源情況仍在進行疫調，雖然31日基因定序將出爐、尚難確認來源國，但仍以清零為目標。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

民進黨立法委員劉建國質詢指出，現在禁運禁宰是5天再延10天，會造成整個養豬鏈的衝擊，農業部研擬的防疫補貼，希望將傷害降到最低；建議將包含飼料補助、屠宰補貼等，以及解禁後豬肉釋出保價、受影響的小吃攤商等納入討論。

國民黨立法委員涂權吉質詢說，因應非洲豬瘟影響的補助方案，目前尚未出爐，呼籲盡量能夠全面；另外，外界對病毒來源議論紛紛，基因定序後能否確定病毒來源。

農業部長陳駿季答詢表示，補貼方案只針對其中一個業別，現在是針對豬的產業鏈整體規劃；允諾會全面處理，但需要經費，所以方案要提報行政院，最慢11月1日之前會公布完整方案。

陳駿季解釋，目前的補貼，大方向是對死亡豬隻補貼會有前提，不是「有死就補」；另外，豬肉解禁後，可能部分沒辦法要求保價，但進入批發市場的數量會維持穩定，朝這個方向調度，訂一個監控價，再進行調度調節。

此外，陳駿季指出，有豬肉的小吃攤商是否納入補助，現在還在討論，因為攤商可能會有豬、雞等，很難界定。

陳駿季並說，目前疫調進行中，病毒基因定序將於31日完成，但「很難證明來源」，因比對一定要該國非洲豬瘟基因序列上網，但中國未上傳，因此沒辦法比對。

陳駿季進一步說明，不同的國家在分享非洲豬瘟案例時，通常會將基因定序資料上傳到網站，是為了解病毒是否可能出現突變或重組；由於變異可能導致病毒變弱或變強，這類資料對於流行病學的處理至關重要。

陳駿季強調，防疫基本原則是清零，基因定序用途在於做完整資訊記錄，防疫行動並不會因病毒相對較弱就停止；病毒來源的可能性很多，包括民眾到別的國家接觸到、走私、透過非廚餘系統等，因此需要再釐清。