廚餘養豬擬裝監視器 綠委：修食品回收法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
環境部將研擬加裝溫度探針及監視器，加強廚餘養豬的蒸煮監控；綠委則建議制定新法，強化廚餘處理效率與防止汙染。（中央社示意圖）
環境部將研擬加裝溫度探針及監視器，加強廚餘養豬的蒸煮監控；綠委則建議制定新法，強化廚餘處理效率與防止汙染。（中央社示意圖）

廚餘蒸煮回報率不佳，將研議加裝監視器即時監控！」針對近日台中出現非洲豬瘟病毒，廚餘養豬備受討論，且27家廚餘養豬場上傳申報率低於60%，環境部29日研議提高稽查頻率、全面加裝溫度計探針與監視器，取代過去人工上船的稽查機制。綠委劉建國則建議環境部，與農業部制定《食品回收法》，強化廚餘處理效率。

申報率低業者仍多

立法院衛環委員會邀請環境部、衛福部、農業部等部會就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告。環境部報告指出，全國435家廚餘養豬場上傳申報率90%以上共358家、占比約82.3%；上傳申報率介於60%至90%共50家、占11.5%；上傳申報率低於60%共27家、占6.2%。

環境部強調，針對申報率偏低的養豬場，將提高稽查頻率，督促落實每日申報作業。另外，研議全面加裝溫度探針及監視器，取代現行的人工上傳照片或影片方式，將能即時監控蒸煮情形，提升管理效率與準確性。

綠盼環境部坐鎮處理

另外，台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，全國暫時禁止使用廚餘養豬，台中原本以露天掩埋處理廚餘，29日又宣布改為焚燒。民進黨立委劉建國質詢時不滿指出，為何台中的處理方式一變再變？環境管理署副署長林左祥回應說，這是緊急措施，因為台中堆肥場量能不足、焚化廚餘又傷害焚化爐，因此改成掩埋。

「環境部應該承擔更大責任！」劉建國指出，希望環境部可以仿效處理花蓮堰塞湖的模式，由副署長親自坐鎮，否則若病毒擴散，全台養豬產業都會受害。環境部長彭啟明回應說，目前還是以台中環保局進行第一線處理，畢竟掩埋設備、相關機具都在地方，環境部都有主動詢問台中市政府需要什麼樣的援助。

師法日本立法管理

劉建國指出，近日廚餘養豬議題不斷受到討論，但以日本為例，就有推出《食品回收法》，將廚餘變成安全優質的畜牧飼料，且此法是由日本政府的農林水產省與環境省跨部會主責，因此呼籲除了農業部以外，環境部也該取經，研議相關法律。彭啟明則承諾，1個月內會研議精進廚餘處理的相關措施。

非洲豬瘟 廚餘

