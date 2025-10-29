嗆中市府沒能力要講 阮昭雄：最怕說一個謊要用一百個謊來圓

台中爆發首例非洲豬瘟，台中市府的疫調卻出現前後落差，引發議論。行政院副秘書長阮昭雄指出，如果做不來，好好跟中央溝通，最怕「說一個謊要用一百個謊來圓」，就比較可惜。他透露，明天行政院會將針豬農產業損失提出補貼方案。

Yahoo網路節目「齊有此理」今天中午播出阮昭雄專訪內容，針對近期非洲豬瘟疫調有誤，阮吐槽，「又不是在培養獸醫師，獸醫師越來越多」，但也感嘆中央若不接手，受害的是人民，所以中央將跟地方一起做疫調。

針對台中市議員去看廚餘掩埋場受阻，阮昭雄認為，施政應公開透明，不能一日數變或多日數變，「市政府如果自己沒有能力做，或是要請求中央協助，要講啊」。他也說，「如果做不來，好好跟中央溝通總是好的。最怕說一個謊要用一百個謊來圓，就比較可惜。」

對於非洲豬瘟疫情，中央已經在第一時間成立前進應變所，阮昭雄說，現在正積極跨部會協商，包括陳時中等專家都已經站上第一線，本周四院會也會提出相關補貼方案。