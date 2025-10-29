快訊

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

遭范姜彥豐控出軌王子 粿粿親回應曝「離婚協商破裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

嗆中市府沒能力要講 阮昭雄：最怕說一個謊要用一百個謊來圓

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院副秘書長阮昭雄。圖／Yahoo網路節目「齊有此理」提供
行政院副秘書長阮昭雄。圖／Yahoo網路節目「齊有此理」提供

台中爆發首例非洲豬瘟，台中市府的疫調卻出現前後落差，引發議論。行政院副秘書長阮昭雄指出，如果做不來，好好跟中央溝通，最怕「說一個謊要用一百個謊來圓」，就比較可惜。他透露，明天行政院會將針豬農產業損失提出補貼方案。

Yahoo網路節目「齊有此理」今天中午播出阮昭雄專訪內容，針對近期非洲豬瘟疫調有誤，阮吐槽，「又不是在培養獸醫師，獸醫師越來越多」，但也感嘆中央若不接手，受害的是人民，所以中央將跟地方一起做疫調。

針對台中市議員去看廚餘掩埋場受阻，阮昭雄認為，施政應公開透明，不能一日數變或多日數變，「市政府如果自己沒有能力做，或是要請求中央協助，要講啊」。他也說，「如果做不來，好好跟中央溝通總是好的。最怕說一個謊要用一百個謊來圓，就比較可惜。」

對於非洲豬瘟疫情，中央已經在第一時間成立前進應變所，阮昭雄說，現在正積極跨部會協商，包括陳時中等專家都已經站上第一線，本周四院會也會提出相關補貼方案。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

中選會提名延宕 阮昭雄：盼提出大家都能接受的名單

禁宰禁運至少10天 陳時中嘉義談防疫「小不忍則大亂」

廚餘蒸煮未依規定上傳卻無法可罰 陳時中：就像知道有小偷但不抓

喊話全民站出來！非洲豬瘟「有信心清零」 陳時中籲發揮鏟子超人精神

相關新聞

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

非洲豬瘟案場特約獸醫灰心：情義已盡 明年起不會再和畜牧場簽約

台中市梧棲區養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場紀姓特約獸醫已被檢方約談，他今天在臉書發長文說，多年來自己陪養豬戶一步一腳印，打...

萬丹某畜牧場混外縣市廚餘硬闖焚化爐 檢聲押…法院裁定2男交保

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，外料萬丹鄉某畜牧場因大量混入外縣市廚餘，畜牧場業者施男竟夥同員工林男強行闖越管制...

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，...

廚餘露天掩埋 專家示警：野豬若吃到帶病毒廚餘恐無法根絕非洲豬瘟

全台暫時禁廚餘養豬，廚餘去化成問題，台中民代日前驚見「廚餘大峽谷」，行政院長卓榮泰昨點名台中改進廚餘去化場地，台中市政府...

廚餘養豬擬裝監視器 綠委：修食品回收法

「廚餘蒸煮回報率不佳，將研議加裝監視器即時監控！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。