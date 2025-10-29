民進黨團為廚餘處理問題怒槓台中市政府 拍桌要求環保局長下台

台中市爆發全國首例非洲豬瘟疫情，民進黨台中市議會黨團連日砲聲隆隆，台中市政府今拜會民進黨團，會中聚焦重點之一是近期的廚餘去化問題。綠營議員批市府說法不一，拍桌大罵，要求環保局長下台；市府表示先前1400公噸全採掩埋，之後會以焚化為主。

台中市副市長鄭照新今天率農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、衛生局長曾梓展、經發局長張峯源、教育局長蔣偉民、新聞局長欒治誼等人拜會民進黨團，說明目前為止的疫情處理、疫調與廚餘清運等。

廚餘去化是會中重點之一，陳宏益表示，目前廚餘每天約是300公噸，偶有起伏，生廚餘約100公噸到外埔綠能場發電，其他大部分會進入焚化廠，昨天處理數據已經出來，文山、烏日焚化廠可以處理150、160公噸，后里焚化廠還在歲修，歲修結束馬上可以使用。

陳宏益指出，先前使用的12處掩埋場，之後剩下3處用於處理廚餘，分別是后里、文山、沙鹿，其他掩埋場如霧峰已經完成階段性任務，現在正在覆土；他強調，外界聽到「掩埋場」以為是隨便找地方埋，其實都是既有的衛生掩埋場。

鄭照新補充，環保局清運廚餘到掩埋場作業時，會有廚餘露出的畫面，但實際上每次掩埋都有依照中央指引，掩埋完會覆土，但覆土完成的畫面可能沒有有效傳達給外界，要求環保局之後一定要提供完整覆土的照片，以免辜負基層同仁的辛勞。

民進黨議員不滿市府說法，周永鴻痛批市府現在還在說謊，都已經覆土了嗎？為什麼不讓議員進入掩埋場視察？前幾天還說可以把廚餘瀝乾攪拌堆肥，現在突然就覆土？顯然是一開始決策錯誤，不肯道歉繼續鬼扯，說到氣憤處連續多次拍桌，戟指大罵。

民進黨議員蕭隆澤質疑，廚餘會否影響周邊環境，市府根本沒有完整公開廚餘去化流程；議員林德宇指出，先前累積到28日累積收運1400多公噸，這些廚餘是不是全面掩埋？會不會做堆肥？