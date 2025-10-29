海保署籲勿丟廚餘入海 違者最高罰3000萬

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，引發關注。海洋委員會海洋保育署呼籲，違法將廚餘及其他污染物質丟棄入海，易造成海洋環境污染，依法最高可罰新台幣3000萬元。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿說明，依海洋污染防治法第16條規定，海洋污染應由污染行為人負責清除，若違法將依同法第54條規定，可處10萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

海保署指出，若有不肖業者意圖將廚餘集中並運至海上違法棄置者，將依海污法第23條及第51條規定，處30萬元以上、3000萬元以下罰鍰。此外，船舶之廢（污）水、油、廢棄物或其他污染物質，應依第30條規定妥善處理，否則將可依第52條及船舶規模處3萬元以上、3000萬元以下罰鍰。

海保署表示，廚餘屬有機廢棄物，若任意棄置入海，易導致水質優養化與惡臭問題。為防堵疫情與污染風險，呼籲各地方政府、民眾及業者，應共同遵守防疫與環保規範，廚餘應交由合法清除處理機構或再利用處理，切勿任意棄置海洋、港區或河川，將持續與海巡署及地方環保單位加強稽查。