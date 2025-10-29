快訊

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

遭范姜彥豐控出軌王子 粿粿親回應曝「離婚協商破裂」

海保署籲勿丟廚餘入海 違者最高罰3000萬

中央社／ 高雄29日電

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，引發關注。海洋委員會海洋保育署呼籲，違法將廚餘及其他污染物質丟棄入海，易造成海洋環境污染，依法最高可罰新台幣3000萬元。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿說明，依海洋污染防治法第16條規定，海洋污染應由污染行為人負責清除，若違法將依同法第54條規定，可處10萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

海保署指出，若有不肖業者意圖將廚餘集中並運至海上違法棄置者，將依海污法第23條及第51條規定，處30萬元以上、3000萬元以下罰鍰。此外，船舶之廢（污）水、油、廢棄物或其他污染物質，應依第30條規定妥善處理，否則將可依第52條及船舶規模處3萬元以上、3000萬元以下罰鍰。

海保署表示，廚餘屬有機廢棄物，若任意棄置入海，易導致水質優養化與惡臭問題。為防堵疫情與污染風險，呼籲各地方政府、民眾及業者，應共同遵守防疫與環保規範，廚餘應交由合法清除處理機構或再利用處理，切勿任意棄置海洋、港區或河川，將持續與海巡署及地方環保單位加強稽查。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

廚餘露天掩埋 專家示警：野豬若吃到帶病毒廚餘恐無法根絕非洲豬瘟

環部：非洲豬瘟防疫緊急 廚餘瀝乾可與垃圾混燒

「醫療同仁安全帶繫緊！」衛福部長石崇良上任推改革 她讚早該做

列報對陸捐贈 須經許可

相關新聞

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

非洲豬瘟案場特約獸醫灰心：情義已盡 明年起不會再和畜牧場簽約

台中市梧棲區養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場紀姓特約獸醫已被檢方約談，他今天在臉書發長文說，多年來自己陪養豬戶一步一腳印，打...

萬丹某畜牧場混外縣市廚餘硬闖焚化爐 檢聲押…法院裁定2男交保

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，外料萬丹鄉某畜牧場因大量混入外縣市廚餘，畜牧場業者施男竟夥同員工林男強行闖越管制...

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，...

廚餘露天掩埋 專家示警：野豬若吃到帶病毒廚餘恐無法根絕非洲豬瘟

全台暫時禁廚餘養豬，廚餘去化成問題，台中民代日前驚見「廚餘大峽谷」，行政院長卓榮泰昨點名台中改進廚餘去化場地，台中市政府...

嗆中市府沒能力要講 阮昭雄：最怕說一個謊要用一百個謊來圓

台中爆發首例非洲豬瘟，台中市府的疫調卻出現前後落差，引發議論。行政院副秘書長阮昭雄指出，如果做不來，好好跟中央溝通，最怕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。