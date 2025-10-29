非洲豬瘟基因定序結果何時公布？陳駿季：最快周五出爐

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部長、農業部等相關部會就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，農業部長陳駿季（左）、環境部長彭啓明（右）上台答詢。記者林俊良／攝影
因應非洲豬瘟防疫，中央已啟動全國第二輪防疫強化措施，包含執行養豬場分級查訪、強化清消、精準疫調、擴大追查4大面向。農業部長陳駿季今表示，確診案場驗出的非洲豬瘟病毒基因定序結果，最快31日出爐。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

農業部防檢署自2018年起已建立早期預警機制，採樣檢驗旅客違規攜帶、機場港口棄置及非法輸入的豬肉產品，據以滾動調整邊境檢疫措施。截至2025年10月23日已檢測9511件樣本，其中997件呈病毒核酸陽性，陽性檢體來自中國大陸、越南、泰國及馬來西亞等高風險國家。

立委邱鎮軍質詢時表示，非洲豬瘟病毒就是由境外傳入，代表食安五環的第一還，也就是在邊境管制破功；立委王育敏質詢時問，非洲豬瘟病毒株是否已經知道來源國。

陳駿季表示，現階段疫調都還在進行中，因此還無法確定，結果最快31日可出爐。

農業部獸醫所長鄧明中指出，今年統計截至上周，中國大陸檢測樣本陽性比率為13.1％、越南18.8％、泰國4.2％，平均陽性率約11.3％。

