禁宰解禁後豬價恐跌 農業部：30萬頭擬登記按次序出豬

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
政府宣布全台活豬禁運、禁宰延長10天。國民黨立委今在立院質詢時，擔憂解禁後會影響豬價，需要政府出面穩定收購機制。圖／聯合報系資料照
政府宣布全台活豬禁運、禁宰延長10天。國民黨立委今在立院質詢時，擔憂解禁後會影響豬價，需要政府出面穩定收購機制。圖／聯合報系資料照

台中梧棲養確診非洲豬瘟案例，政府宣布全台活豬禁運、禁宰延長10天。國民黨立委丁學忠今在立院質詢時，擔憂解禁後會影響豬價，需要政府出面穩定收購機制。農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華答詢，大概有30萬頭豬受影響，已經由畜牧司研擬登記按次序出豬，方案已就緒。

立院內政委員會今邀請內政部、海洋委員會、警政署、移民署、海巡署、農業部、關務署，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」專題報告，並備質詢。

丁學忠質詢時表示，疫情對於中小型養殖戶影響大，貸款建設更好的廠舍、設備，可能造成豬農資金上的風險，是否可考慮延長貸款年限，減少豬農的負擔。杜麗華表示，農業部長陳駿季已經有交代，農業金融署針對養豬戶在過渡期的資金問題，已經在研訂了，會再對外公布。

丁學忠再問，在禁運禁宰前間，養豬戶飼料費會增加，是否會補助飼料費？杜麗華說，行政上的討論已經確認，就等宣布，最快這一周就會宣布，所有受影響的豬農、屠宰場、化製場、廚餘養豬戶，以及經濟部管轄的攤商，全部都在研擬受補助的名單裡。

至於丁學忠擔憂，下周解禁後，大豬拍賣市場最需要政府出來協調，保價收購機制要穩定。杜麗華說，農業部已有考慮解禁後，一窩蜂出豬一定會塞車、跌價，影響到農民，因此已經由畜牧司研擬登記次序出豬，這段時間受影響的豬大概有30萬隻豬，但每天供應量約2萬6千頭，次序出豬方案已經就緒了。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

非洲豬瘟案場特約獸醫灰心：情義已盡 明年起不會再和畜牧場簽約

台中市梧棲區養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場紀姓特約獸醫已被檢方約談，他今天在臉書發長文說，多年來自己陪養豬戶一步一腳印，打...

萬丹某畜牧場混外縣市廚餘硬闖焚化爐 檢聲押…法院裁定2男交保

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，外料萬丹鄉某畜牧場因大量混入外縣市廚餘，畜牧場業者施男竟夥同員工林男強行闖越管制...

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，...

廚餘露天掩埋 專家示警：野豬若吃到帶病毒廚餘恐無法根絕非洲豬瘟

全台暫時禁廚餘養豬，廚餘去化成問題，台中民代日前驚見「廚餘大峽谷」，行政院長卓榮泰昨點名台中改進廚餘去化場地，台中市政府...

廚餘養豬擬裝監視器 綠委：修食品回收法

「廚餘蒸煮回報率不佳，將研議加裝監視器即時監控！」

