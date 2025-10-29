禁宰解禁後豬價恐跌 農業部：30萬頭擬登記按次序出豬

台中梧棲養確診非洲豬瘟案例，政府宣布全台活豬禁運、禁宰延長10天。國民黨立委丁學忠今在立院質詢時，擔憂解禁後會影響豬價，需要政府出面穩定收購機制。農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華答詢，大概有30萬頭豬受影響，已經由畜牧司研擬登記按次序出豬，方案已就緒。

立院內政委員會今邀請內政部、海洋委員會、警政署、移民署、海巡署、農業部、關務署，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」專題報告，並備質詢。

丁學忠質詢時表示，疫情對於中小型養殖戶影響大，貸款建設更好的廠舍、設備，可能造成豬農資金上的風險，是否可考慮延長貸款年限，減少豬農的負擔。杜麗華表示，農業部長陳駿季已經有交代，農業金融署針對養豬戶在過渡期的資金問題，已經在研訂了，會再對外公布。

丁學忠再問，在禁運禁宰前間，養豬戶飼料費會增加，是否會補助飼料費？杜麗華說，行政上的討論已經確認，就等宣布，最快這一周就會宣布，所有受影響的豬農、屠宰場、化製場、廚餘養豬戶，以及經濟部管轄的攤商，全部都在研擬受補助的名單裡。

至於丁學忠擔憂，下周解禁後，大豬拍賣市場最需要政府出來協調，保價收購機制要穩定。杜麗華說，農業部已有考慮解禁後，一窩蜂出豬一定會塞車、跌價，影響到農民，因此已經由畜牧司研擬登記次序出豬，這段時間受影響的豬大概有30萬隻豬，但每天供應量約2萬6千頭，次序出豬方案已經就緒了。