彰化縣未來是否全面非廚餘養豬？農業處今給答案

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣共有560場養豬場，其中有33場廚餘飼養。本報資料照片

在台灣爆發首例的非洲豬瘟疫情後，廚餘養豬被認為是傳染途徑之一。彰化縣是全台第三養豬大縣，縣議員莊陞漢今天在縣政質詢時指出，彰化縣共有560場養豬場，其中只有33場接受廚餘飼養，比例不高，彰化縣未來是否利用這個機會非餘廚養豬，農業處副處長蕭麗玲答覆「應該是」。

莊陞漢關切縣內廚餘養豬情形，彰化縣環保局局長江培根說明，彰化縣各鄉鎮市公所收取的廚餘月均量是650噸，供應全縣使用廚餘的養豬場有33場，在上月22日台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，縣府立即通令不再蒸煮並願配合後續作業，送溪州焚化廠處理，另養豬業者自行收取廚餘每月2000噸，有一半來自台中，縣府已通知停止收受來自台中市的廚餘。

莊陞漢認為，全縣有560場養豬場，其中只有33場接受廚餘飼養，比例不高，在非洲豬瘟爆發疫情後，縣府是否可考量利用這個時機，不再使用廚餘養豬，全面升級。

農業處副處長蕭麗玲答覆說，疫情爆發後，農業處曾透過養豬協會調查這33場廚餘養豬業者，了解規模與非廚餘養豬的意願，結果顯示，僅有兩家表示不同意改變飼養方式，因此對於未來是否有機會不再廚餘養豬，答案「應該是」。

環保局長江培根說，針對廚餘的處理，除了推動廚餘共同蒸煮場、焚化、做堆肥外，也希望推廣採模組化養殖的黑水虻去化廚餘，並觀摩桃園市的生質能沼氣中心的實際成效，找到適合彰化縣的廚餘處理的方式。

