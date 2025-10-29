禁宰禁運衝擊 彰化和美宣布公有市場豬肉攤減收一個月租金

台中爆發非洲豬瘟，連帶豬隻禁運禁宰延長10天，許多豬肉攤已經放假多日沒上工，彰化和美鎮公所今天宣布將減免公有市場肉攤一個月租金，共體時艱，避免因約半個月沒收入造成業者經濟壓力。

和美公有零售市場約有130攤，其中豬肉攤約為10多攤，和美鎮長林庚壬指出，市場肉攤每月的租金約2千元，10月租金已收，11月則會幫肉攤減免一個月租金，感謝豬肉攤一起防堵疫情。

和美市場位在鎮內蛋黃區，是在地人菜籃族的日常區域，有肉攤業者本身也是養豬戶，業者指出，現在每天都很擔心，平常兩、三天豬場消毒一次，現在是每天消毒兩次，禁宰禁運15天雖然沒能做生意，但可以讓產業較為安心，否則產業鏈交互接觸大，實在有太大風險。