禁宰禁運衝擊 彰化和美宣布公有市場豬肉攤減收一個月租金
台中爆發非洲豬瘟，連帶豬隻禁運禁宰延長10天，許多豬肉攤已經放假多日沒上工，彰化和美鎮公所今天宣布將減免公有市場肉攤一個月租金，共體時艱，避免因約半個月沒收入造成業者經濟壓力。
和美公有零售市場約有130攤，其中豬肉攤約為10多攤，和美鎮長林庚壬指出，市場肉攤每月的租金約2千元，10月租金已收，11月則會幫肉攤減免一個月租金，感謝豬肉攤一起防堵疫情。
和美市場位在鎮內蛋黃區，是在地人菜籃族的日常區域，有肉攤業者本身也是養豬戶，業者指出，現在每天都很擔心，平常兩、三天豬場消毒一次，現在是每天消毒兩次，禁宰禁運15天雖然沒能做生意，但可以讓產業較為安心，否則產業鏈交互接觸大，實在有太大風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言