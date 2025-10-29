非洲豬瘟案場特約獸醫灰心：情義已盡 明年起不會再和畜牧場簽約

台中市梧棲區養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場紀姓特約獸醫已被檢方約談，他今天在臉書發長文說，多年來自己陪養豬戶一步一腳印，打疫苗、宣導、一直到拔針到非疫區，認真做好第一線獸醫人員的本分；經此事件情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，台中市動保處也不必再來拜託他跟農戶簽約。

紀姓獸醫今天在臉書說，此次非洲豬瘟事件觸動了他為何還執著在特約獸醫師這領域的心境！民國88年自己完全結束南部的養豬事業，回台中開業，那時台中的犬舍欣欣向榮，他簽了犬舍的顧問獸醫師，一年光7合1疫苗就能賣1萬劑，他根本不需要再回到傷心的豬場。他是口蹄疫受災戶。

因豬瘟口蹄疫撲滅計畫，他又是唯一在台中縣通過農委會特約獸醫師訓練，具有畜牧場飼養及防疫經驗人員。所以防治所管豬病的陳仲雄股長及魏助協所長懇託他一定要協助幫忙。縣市合併台中市首重動保寵物，經濟動物的資源逐漸消失。特約獸醫師在台中市早已流於應付法規的一個職銜。

他說經濟動物現下只要是獸醫師身分都可簽訂特約獸醫師，不須具備畜牧場的專業。農戶本身根本不會寄望有問題時這類獸醫師幫得上忙。每年3600元的合約費用，這類獸醫師還可以削價競爭收個2000，前提只是掛名！

他說這些年來自己陪著養豬戶一步一腳印，打疫苗、宣導、一直到拔針、到非疫區，認真做好第一線獸醫人員的本分。他為自己的苦及農戶受的苦為食安把關，都當做是功德奉獻給媽祖。

因為他僅剩的8間畜牧場，20多年來不離不棄，相信自己的專業！只能幫他們繼續走下去！他問牧場主人，「這次這麼重大的死亡率為什麼不找我？」對方回答「你不賣藥，來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你！」

獸醫說自己已無言了！這次在不知情的情況下違反獸醫師法第7條規定，自己吞了。但似乎已經有理由離開這些牽絆畜牧場。情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，台中市動保處也不必再來拜託他跟農戶簽約了！他說至此心情變很輕鬆！責任已了！天佑台灣！望這次事件畜牧業有當權長官可以真正的發現問題。

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，台中市農業局曾在記者會上稱有特約獸醫診斷、投藥，24日改口說非特約，是合作獸醫，到了26日又改稱通報的是沒有獸醫執照的獸醫佐，依規定不得填發診斷書、處方或開具證明文件。農業局昨天說，從10日豬隻陸續死亡起至22日，紀姓特約獸醫及王姓獸醫佐都未到過案場。