萬丹某畜牧場混外縣市廚餘硬闖焚化爐 檢聲押…法院裁定2男交保

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬丹鄉有畜牧業者昨天強行闖越管制區進入焚化爐倒廚餘，遭環保局當場查扣車輛，警方依妨害公務等罪將施男、林男移送屏東地檢署偵辦，檢方向屏東地院聲押後，法院裁定施男9萬元、林男2萬元交保。圖／屏東縣環保局提供
防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，外料萬丹鄉某畜牧場因大量混入外縣市廚餘，畜牧場業者施男竟夥同員工林男強行闖越管制區要進入焚化路倒廚餘，環保局會同警方報案，當場查扣車輛，將兩人依妨害公務等罪移送屏東地檢署偵辦，檢方訊問後依違反廢棄物清理法等罪向屏東地院聲押，法院裁定施男9萬元、林男2萬元交保。

檢方29日漏夜偵訊後，30多歲施男、30多歲林男依違反廢棄物清理法、妨害自由、妨害公務等罪嫌，向法院聲請羈押，屏東地院今上午開聲押庭後，法院裁定施男9萬元、林男2萬元交保。

檢方聲押指出，豬類養殖與相關產業鏈是重要民生基石與經濟命脈，主管機關全面啟動非洲豬瘟防疫措施，如若病毒擴散，不僅傳染危害極高，更將持續牽動國內食品安全、社會安定與國際聲譽等事由，並權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序、公共利益與被告人身自由受限制之程度，認具保、責付或限制住居的方式已不足替代羈押，況反覆實行同一犯罪之虞並非交保等替代處分可以妨免，有羈押必要，29日凌晨向法院聲請羈押。

還環保局表示，屏東縣每天廚餘養豬量平均約240公噸，縣內產量約40公噸，其餘200噸來自外縣市。因應防疫需求，縣府啟動防疫應變小組加強查核與資料比對，並透過監控系統即時掌握車輛動態。該畜牧場核准廚餘再利用量每月72公噸且大部分產源來自高雄市，但4天進場量高達87噸。該業者違反防疫規範，更涉違廢棄物清理法，依法追究刑責並處以最高罰鍰。 

