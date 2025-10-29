快訊

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

遭范姜彥豐控出軌王子 粿粿親回應曝「離婚協商破裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

中市12處掩埋場明起減縮至3處 中市府：三管齊下去化

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員何文海說，近期文山掩埋場廚餘清運車大排長龍。圖／何文海提供
台中市議員何文海說，近期文山掩埋場廚餘清運車大排長龍。圖／何文海提供

台中爆發全台首例非洲豬瘟，中央禁止廚餘餵豬1周，廚餘去化成為全國性問題。台中市副市長鄭照新今表示，台中市原本設12處緊急掩埋場，30日起減縮為3處，將採三管齊下去化廚餘。

鄭照新表示，因應廚餘去化，必須臨時緊急開12處掩埋場，中市府後續採三管齊下，分別為沼氣、掩埋、焚化發電並行，目前全市12處掩埋處階段性任務已完成，自10月30日起9處掩埋場停止去化，縮減剩台中文山、沙鹿、后里3處掩埋場維持去化掩埋，掩埋並符合中央指引。

鄭照新強調，外埔綠能園區每日處理約111公噸生廚餘，相當於台中每日四分之一的廚餘，可大幅減輕廚餘處理負擔，且每日發電量約1萬度。

媒體詢問，台中焚化爐已很難消化大量垃圾，還可以燒廚餘？台中市環保局長陳宏益說，30年前垃圾並未徹底分類，因此焚化爐當年設計熱值都較低，目前台中3座焚化爐垃圾進場的平均熱值，都比設計熱值高，但是廚餘熱值較低，平衡下來目前還在評估處理量。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

議員批中市37家僅查核2家廚餘養豬場 中市府澄清：已查三輪

非洲豬瘟案場火焰槍清消 環境部加強稽查禁廚餘

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

相關新聞

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

非洲豬瘟案場特約獸醫灰心：情義已盡 明年起不會再和畜牧場簽約

台中市梧棲區養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場紀姓特約獸醫已被檢方約談，他今天在臉書發長文說，多年來自己陪養豬戶一步一腳印，打...

萬丹某畜牧場混外縣市廚餘硬闖焚化爐 檢聲押…法院裁定2男交保

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，外料萬丹鄉某畜牧場因大量混入外縣市廚餘，畜牧場業者施男竟夥同員工林男強行闖越管制...

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，...

廚餘露天掩埋 專家示警：野豬若吃到帶病毒廚餘恐無法根絕非洲豬瘟

全台暫時禁廚餘養豬，廚餘去化成問題，台中民代日前驚見「廚餘大峽谷」，行政院長卓榮泰昨點名台中改進廚餘去化場地，台中市政府...

廚餘養豬擬裝監視器 綠委：修食品回收法

「廚餘蒸煮回報率不佳，將研議加裝監視器即時監控！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。