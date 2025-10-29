中市12處掩埋場明起減縮至3處 中市府：三管齊下去化

台中爆發全台首例非洲豬瘟，中央禁止廚餘餵豬1周，廚餘去化成為全國性問題。台中市副市長鄭照新今表示，台中市原本設12處緊急掩埋場，30日起減縮為3處，將採三管齊下去化廚餘。

鄭照新表示，因應廚餘去化，必須臨時緊急開12處掩埋場，中市府後續採三管齊下，分別為沼氣、掩埋、焚化發電並行，目前全市12處掩埋處階段性任務已完成，自10月30日起9處掩埋場停止去化，縮減剩台中文山、沙鹿、后里3處掩埋場維持去化掩埋，掩埋並符合中央指引。

鄭照新強調，外埔綠能園區每日處理約111公噸生廚餘，相當於台中每日四分之一的廚餘，可大幅減輕廚餘處理負擔，且每日發電量約1萬度。

媒體詢問，台中焚化爐已很難消化大量垃圾，還可以燒廚餘？台中市環保局長陳宏益說，30年前垃圾並未徹底分類，因此焚化爐當年設計熱值都較低，目前台中3座焚化爐垃圾進場的平均熱值，都比設計熱值高，但是廚餘熱值較低，平衡下來目前還在評估處理量。