來自染疫場流向新北80公斤肉品未銷毀 侯友宜：請中央協助檢驗都不理

台中養豬場爆發非洲豬瘟，有染疫案場肉品流入新北市688公斤，其中有140公斤退貨，另80公斤封存，今民進黨議員在質詢時要求封存的80公斤肉品應銷毀。新北市長侯友宜表示，要驗後再銷毀這樣才比較安心，希望中央協助檢驗。

新北市議員張嘉玲表示，經她聯絡陳時中政委辦公室表示，中央防疫對染疫案場採最嚴格措施，肉品一律銷毀，斷絕任何可能傳播風險，那新北扣到的80公斤還要驗什麼？為何不直接銷毀。

衛生局長陳潤秋說，從台中染疫案場肉品到彰化再進到新北肉品，有些肉已賣出去，剩下的140公斤已退回上游彰化分切場，80公斤已封存。

侯友宜說，這批肉品農業部也說是安全無虞的， 他也請農業部幫忙驗一下，但農業部也沒有回應。希望中央能依權責協助檢驗，以了解有無非洲豬瘟病毒，但中央都沒有回覆。

侯友宜表示，這些肉品要檢驗後才能銷毀，這樣比較安心，中央10月26日召開防疫會議時，他當時就向行政院長卓榮泰反映，請求協助檢驗肉品但都未獲回應，至今都沒有下文。新北市一切遵照中央指引，持續聯繫食藥署確認後續處理方式。