非故意帶豬肉入境 藍委認不能不罰

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
藍委牛煦庭29日質詢時指出，入境豬肉罰則中有「首次非故意」免罰漏洞，應該刪除相關條款、強化防疫力道。（牛煦庭辦公室提供）
「『非故意』帶豬肉入境不罰很難認定，呼籲關務署取消相關規定，以彌補防疫破網！」藍委牛煦庭29日質詢時指出，郵寄內含豬肉製品包裹入境的罰則雖可重罰20到100萬，但法規中有「首次非故意」的漏洞，導致1千件違規案件中真正裁罰的只有9件，應調整法規。對此，關務署長彭英偉回應，支持刪除條款以增加嚇阻效果。

1千件僅9件違規

立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會、移民署、關務署等部會就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告。國民黨立委牛煦庭指出，郵寄內含豬肉製品包裹入境的罰則雖然可以重罰新台幣20到100萬，但是農業部的法令卻暗藏「首次非故意」免罰的漏洞，因此在1000件違規中，真正裁罰的僅9件。

「這恐讓有心人士心存僥倖，難以產生嚇阻之效！」牛煦庭強調，非洲豬瘟病毒並不會在台灣本土產生，必定是從境外移入，法規這樣也會增加邊境檢疫的執法負擔。防檢署署長杜麗華另回應說，因為有時包裹寄件人時常與收件人對不起來，因此實際裁罰數僅有9件。

需增加越南語宣導

牛煦庭指出，免罰條款還要行政機關證明「非故意」的要件，增加了裁罰難度與行政作業負擔，他問關務署署長彭英偉是否贊成將免罰條款刪除？彭英偉回應表示，站在查驗機關的立場，刪除後可以產生重罰嚇阻效果，應予支持，因此牛煦庭要求農業部在3日內提出檢討修正的方向，以儘速彌補防疫制度上的破網。

民眾黨立委麥玉珍則提到，中央災害應變中心的非洲豬瘟越南語宣導影片，點開竟然是「私人影片」，完全看不到以外，現有的防疫影片也沒有越南語版本。杜麗華回應說，網路上的影片是108年的舊影片。麥玉珍則表示，將自己拍攝曝光度更高的影片，讓相關訊息可以廣傳、更多越南朋友可以看到、看懂。

