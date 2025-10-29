廚餘露天掩埋 專家示警：野豬若吃到帶病毒廚餘恐無法根絕非洲豬瘟

全台暫時禁廚餘養豬，廚餘去化成問題，台中民代日前驚見「廚餘大峽谷」，行政院長卓榮泰昨點名台中改進廚餘去化場地，台中市政府因此開放文山、烏日焚化廠。專家表示，若野豬吃到含有非洲豬瘟病毒的廚餘，「非洲豬瘟將無法根除」。

台中市議員江和樹日前到霧峰的一處廚餘掩埋場了解廚餘處理情形，他不滿指出，現在連養豬大戶都不用廚餘，彰化和台南的廚餘都用燒的，台中本身有疫情，無法理解廚餘還在用掩埋的方式處理。

環境部今表示，廚餘瀝乾後送到焚化爐和垃圾混燒，是緊急狀況下處理廚餘的選項之一，但廚餘處理都應該依照相關指來引執行，不能造成環境問題。

中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫對此嚴厲警告，廚餘倒在荒山野外，有老鼠、蟑螂、蒼蠅就算了，台灣還有山豬，如果山豬吃到含有非洲豬瘟的廚餘，野豬間也會互相傳染，屆時非洲豬瘟將會無法根除。