廚餘露天掩埋 專家示警：野豬若吃到帶病毒廚餘恐無法根絕非洲豬瘟
全台暫時禁廚餘養豬，廚餘去化成問題，台中民代日前驚見「廚餘大峽谷」，行政院長卓榮泰昨點名台中改進廚餘去化場地，台中市政府因此開放文山、烏日焚化廠。專家表示，若野豬吃到含有非洲豬瘟病毒的廚餘，「非洲豬瘟將無法根除」。
台中市議員江和樹日前到霧峰的一處廚餘掩埋場了解廚餘處理情形，他不滿指出，現在連養豬大戶都不用廚餘，彰化和台南的廚餘都用燒的，台中本身有疫情，無法理解廚餘還在用掩埋的方式處理。
環境部今表示，廚餘瀝乾後送到焚化爐和垃圾混燒，是緊急狀況下處理廚餘的選項之一，但廚餘處理都應該依照相關指來引執行，不能造成環境問題。
中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫對此嚴厲警告，廚餘倒在荒山野外，有老鼠、蟑螂、蒼蠅就算了，台灣還有山豬，如果山豬吃到含有非洲豬瘟的廚餘，野豬間也會互相傳染，屆時非洲豬瘟將會無法根除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言